Son Dakika: AKP'de yeni MYK belli oldu... Ömer Çelik'ten toplantı sonrası açıklama
Son dakika haberi... AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYKY toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. AKP'nin yeni MYK listesini açıklayan Çelik, İsrail-Filistin gerilimine ilişkin, "Her iki taraftan da sivil kayıplar olmasına karşıyız" dedi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYKY toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in açıklamasında satırbaşları şöyle:
"Cumhurbaşkanımızın ilk verdiği görev, Türkiye'yi bizde olmayan, belediyecilik hizmeti alamayan yerlerle buluşturmak üzere çalışmak olmuştur. CHP'de değişim çalışmaları kaosla yürütülürken, AK Parti toplumun değişim talebini karşılayacak iradeye sahiptir.
Partimiz için kadınların ve gençlerin temsili çok önemlidir. Kongre konuşmasında cumhurbaşkanımız bu çalışmaların daha yaygın sürdürülmesi için Meclis'ten sınırlı kişi aldığımızı, değişik kesimlere odaklanan bir yaklaşım benimsediklerini ilan etmişlerdir. Bundan sonrası yerel seçimlere hazırlıktır."
Ömer Çelik'in duyurduğu yeni MYK'da şu isimler yer alıyor:
Efkan Ala - Genel Başkanvekili
Mustafa Elitaş - Genel Başkanvekili
Fatih Şahin - Genel Sekreter
Nihat Zeybekci - Ekonomi İşleri
Zafer Sırakaya - Dış ilişkiler
Ömer İleri - Bilgi İletişim Başkanı
Fatma Betül Sayan Kaya - Sosyal Politikalar
Vedat Demiröz - Mali ve İdari İşler
Bu listelerde Grup Başkanımız ve Başkanvekillerimiz MKYK ve MYK'nın doğal üyesidir o sebeple listede yoklar, görevlerine devam ediyorlar. AK Parti bu kongreyi de gerçekleştirdikten sonra yerel seçimlere hazır hale gelmiştir.
GAZZE ABLUKASI
Prensip olarak her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız, hangi taraf olursa olsun sivil kaybına karşıyız. Daha çok kan dökülmesine yol açacak bir şiddet döngüsünün ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz. Biz bölgede müzakere ve diplomasiye dayanan barış ve huzur ortamı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kayıpların olmamasını temenni ediyoruz. Bütün tarafları şiddeti tırmanmaya neden olacak adımlar atmaktan uzak durmaya davet ediyoruz. Çok yakından takip ediyoruz.
Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması, vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Bir vatandaşımızın zor durumda kaldığını bildirmesi halinde gerekli müdahale yapılır. Bir şekilde çatışma bölgesinde olan vatandaşlarımızın oradan çıkarılması için de çalışmalarımız var.
Cumhurbaşkanımızın temas trafiğiyle ilgili şu an bir şey diyemem ama bugün kongrede de söyledi, taraflara şiddetin tırmandırılmaması gerektiğini söyledi. Bu konudaki irademiz açık ve nettir."
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