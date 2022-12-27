AKP MKYK üyesi Baybatur, anket sonuçlarını paylaştı: Şu anki oyumuz en kötü yüzde 41

27 Aralık 2022 Salı, 17:16

AKP Manisa milletvekilleri ve AKP il yönetimi, basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AKP Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, partisinin genel merkezi tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Baybatur, son seçimlerden AKP’nin birinci çıktığını belirterek, “2023 yılında da Türkiye bu ivmesiyle bu hızıyla beraber biz inanıyoruz ki sahada olmaya çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 2022 temmuzdan itibaren bu piyasadaki toparlanmalarla beraber hem Manisa’da hem de Türkiye genelinde partimizin oyları ister istemez ilk dönem bu ekonomik sıkıntılarından bir sıkıntı elbette ki yansıdı. Milletimiz tepki gösterdi. Bunu biliyoruz. Haklı olduklarını da biliyoruz. Türkiye’de işler kötü gider de dünyada işler çok iyi gider ‘eyvallah’ der kendimizi ciddi bir şekilde eleştiririz. Dünyanın da kötüye gittiği bir dönemde ister istemez, biz uzayda yaşamıyoruz, Türkiye de bu sıkıntıları yaşamıştı."

Baybatur şöyle devam etti:

"Ama bugün itibariyle bizim genel merkezimizin yaptırdığı anketlerde, en kötü ankette de Türkiye genelinde yüzde 41-42’nin altına şu an itibariyle düşmedik. Şu anki oyumuz anketlerde en kötü yüzde 41, yüzde 42. Manisa genelinde söylemek gerekirse bugün itibariyle son yaptırdığımız ankette de gördük ki Manisa şu an çok rahat bir şekilde 5 milletvekili yine çıkarabiliyor. Yüzde 30, yüzde 40 bandında devam ediyor. Bundan ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde Manisa’da bazı muhalefet partisi milletvekilleri çıkıp Manisa’da ilk defa CHP’nin birinci olduğunu söylemişlerdi. Bu onlar için bir rüya."