AKP MKYK üyesi Şenol Babuşcu: 'Neredesin ey RTÜK! Siz televizyon izliyor musunuz?

Muhalif yayın organlarına ceza üzerine ceza yağdıran Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun iktidara yakın bazı televizyon programları ve diziler sözkonusu olduğunda sessiz kalması AKP içerisinde de tepkiye yol açtı.

Sözkonusu tepkiyi gösteren isim AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve AKP eski İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu oldu.

RTÜK'e sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden seslenen Babuşcu, tepkisinde şu ifadelere yer verdi:

"ATV’de şaman ayini var, tevbe ediyoruz. TRT’de mermi yağıyor, kafamızı eğiyoruz. Müge Anlı ve Esra Erol, utançtan yerin dibine giriyoruz. Kanal D’de Eşref Tek, NOW TV’de Yeraltı, mafya, aşiret, töre. Neredesin ey RTÜK ! Siz televizyon izliyor musunuz?"

İşte Babuşçu'nun o paylaşımı: