AKP MKYK üyesi Şenol Babuşcu: 'Neredesin ey RTÜK! Siz televizyon izliyor musunuz?

24.04.2026 11:50:00
Haber Merkezi
AKP MKYK üyesi Şenol Babuşcu, televizyon ekranlarında yayımlanan bazı program ve dizileri RTÜK'e şikâyet etti. Babuşcu, 'Neredesin ey RTÜK! Siz televizyon izliyor musunuz?

Muhalif yayın organlarına ceza üzerine ceza yağdıran Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun iktidara yakın bazı televizyon programları ve diziler sözkonusu olduğunda sessiz kalması AKP içerisinde de tepkiye yol açtı. 

Sözkonusu tepkiyi gösteren isim AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve AKP eski İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu oldu.

RTÜK'e sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden seslenen Babuşcu, tepkisinde şu ifadelere yer verdi:  

"ATV’de şaman ayini var, tevbe ediyoruz. TRT’de mermi yağıyor, kafamızı eğiyoruz. Müge Anlı ve Esra Erol, utançtan yerin dibine giriyoruz. Kanal D’de Eşref Tek, NOW TV’de Yeraltı, mafya, aşiret, töre. Neredesin ey RTÜK ! Siz televizyon izliyor musunuz?"

İşte Babuşçu'nun o paylaşımı: 

#RTÜK #aziz babuşçu

RTÜK'ten TV8, TLC ve Kanal 26'ya idari para ile program durdurma cezası
RTÜK'ten TV8, TLC ve Kanal 26'ya idari para ile program durdurma cezası RTÜK, gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere yaptığı toplantıda TV8, TLC ve Kanal 26 televizyon kanallarına idari para cezası ile program durdurma cezası verdi.
İktidarın dili ve şiddet
İktidarın dili ve şiddet Toplumsal şiddetin çeşitli kaynakları vardır...
Şiddetin kaynakları: Silah üretici kaynakları kurutulmadıkça...
Şiddetin kaynakları: Silah üretici kaynakları kurutulmadıkça... Dün gazetemizde adli bilişim uzmanı Altun’un epey dehşet uyandıran bir açıklaması vardı