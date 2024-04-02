AKP MYK olağanüstü toplanıyor

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:23

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:23

AKP MYK, yerel seçim sonuçlarını değiştirmek üzere bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında olağanüstü toplanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarının masaya yatırılacağı toplantıda, Erdoğan’ın gerek aday belirleme sürecinde gerekse teşkilatların yürüttüğü seçim kampanya sürecinde “nelerin eksik yapıldığı” ile ilgili de parti yönetimi ile birlikte değerlendirmeler yapılacağı kaydedilen toplantıda, seçimin üçüncü partisi konumuna yükselen YRP için de “ayrı bir başlık açılacağına” dikkat çekiliyor. Erdoğan’ın, seçim gecesi yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına işaret ederek, “Sandık sonuçları bize irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Yerel bazlı bu gerilemenin nedenini masaya yatıracağız” sözlerine de atıfta bulunularak, Erdoğan’ın ilerleyen zamanda gerek parti içinde gerekse ekonomi yönetiminde “strateji değişikliğine” gideceği ve parti yönetiminde de bazı görev değişikliklerinin yaşanacağı dillendiriliyor. AKP kulislerinde, seçim sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeler de yapılıyor:

“Bu seçim tam anlamıyla ekonomi seçimi oldu. Emekliler, yüksek enflasyona karşı partimizden adım atmasını bekledi. Büyük Ankara Mitingi öncesinde de yöneticilerimiz ‘Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim. Emekliler bizim başımızın tacı. Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye’yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024’ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Enflasyona ezdirmeyeceğiz’ şeklinde açıklamalar yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığımız bu konuda çalışmalar yaptı ancak emeklilerin istediği ne yazık ki şu konjonktürde yansıtılamadı. Sonuç alamayan emekliler, yüksek enflasyondan şikayet eden vatandaşlarımız da ya sandığa gitmemeyi tercih etti ya da tercihlerini YRP gibi başka partilerden yana kullandı. Mesajı aldık. Cumhurbaşkanımızın parti yönetiminde de ekonomi yönetiminde de yeni adımlar atacağını düşünüyoruz.”

'TABAN AVANTAJINI KULLANDI'

AKP’de ayrıca YRP’nin, AKP ile aynı görüşe mensup tabanları nedeniyle de bu seçimlerde yüksek oy aldığı değerlendiriliyor. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, özellikle “emeklilere yönelik açıklamalarının seçmende karşılık bulduğu” değerlendiriliyor. Erbakan, seçimlere iki gün kala AKP’ye, “Bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin. Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin. Emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin” çağrısını yapmıştı. Bu çağrının seçimlerin son düzlüğünde “YRP’ye kazandırdı” kaydediliyor.