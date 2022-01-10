AKP MYK toplanıyor: Erdoğan'a sunum yapılacak

10 Ocak 2022 Pazartesi, 10:46

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, bugün çalışmaları tamamlanmak üzere olan nafaka ve spor kanun teklifi masaya yatırılacak.

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre toplantıda, uzun bir süredir gündemde olan nafaka ile ilgili yapılması planlanan düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanıyor. Kademeli formülün öne çıktığı teklife göre, Çekişmeli boşanmalarda ise tazminat ve velayet gibi anlaşmazlıkların eşler boşandıktan sonra karara bağlanması planlanıyor. Söz konusu düzenlemenin Erdoğan’ın değerlendirmelerinin ardından tamamlanarak, kısa bir süre içerisinde Meclis’e sunulması planlanıyor.

SPOR YASASI

Bunun yanı sıra, toplantıda AKP'nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı spor yasası ile ilgili son durum hakkında Erdoğan’a bir sunum yapılacak. Yaklaşık 65 maddeden oluşan spor yasa teklifinde ise, spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığından verilecek tescille kurulması sağlanacak. Spor kulüpleri yöneticilerinde olması gereken niteliklerin belirlendiği kanun teklifinde, kulüpler gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlenebilecek.

Yapılan sözleşmeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilecek. Toplantıda ayrıca, Erdoğan kurmaylarından yeni ekonomi modeline ilişkin sahadan gelen görüş ve talepleri dinleyecek.