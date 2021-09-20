Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP MYK’de laiklikle ilgili değerlendirmelere sessiz kaldı

20 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sözleriyle başlayan, eski AKP’li Resul Tosun’un “laikliğin anayasadan kaldırılmasına” yönelik sözleriyle büyüyen tartışma, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme geldi. Ancak toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili değerlendirme yapmadı, bu durum AKP’li üyelerce de “dikkat çekici” olarak değerlendirildi. AKP’ye göre bu durumun üç önemli nedeni bulunuyor. Bunlar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile kurduğu yakın ilişki ve SP ile bundan sonra atılacak adımların zarar görmemesi, MHP’nin laiklik konusundaki tavrının netliği ve bu tartışmalarla birlikte partinin hazırladığı yeni anayasa çalışmalarının zarar görmemesi” olarak nitelendiriliyor.

Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Toplantıda, MYK üyeleri, 28 Şubat dönemindeki laiklik uygulamalarını eleştirerek “toplumun pek çok kesiminin zan altında bırakıldığını” savundu. Bu arada toplantı devam ederken AKP Sözcüsü Ömer Çelik de toplantıya ilişkin basına yaptığı değerlendirmede, laiklik tartışmalarıyla ilgili “Laiklik prensibinin anayasada korunması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir şekilde laikliğin anayasadan çıkmasını AK Parti olarak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇELİK BİLGİ VERDİ

Basın toplantısının ardından MYK toplantısına dönen Çelik’in, “basın mensuplarından gelen sorular ve kendisinin verdiği yanıtlar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdiği ancak Erdoğan’ın herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı” kaydedildi. AKP’li MYK üyelerinin “laiklik ile ilgili 28 Şubat süreci değerlendirmeleri karşısında da Erdoğan’ın “herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı” ileri sürüldü. Bu durum karşısında siyaset kulisleri de “Erdoğan, laiklik ile ilgili tartışmalara neden sessiz kaldı” sorusunu tartışıyor.

REVİZYONA SICAK BAKMIYOR

Cumhuriyet’in ulaştığı AKP’li kaynaklar, Erdoğan’ın “laiklik ile ilgili tartışmaların yeniden gündeme gelmesinden hoşnut olmadığını” dillendirdi. Erdoğan, bu tartışmaların devam etmesi halinde, hem toplumdaki “laik kesimin hem de 28 Şubat sürecinde yaşananlar üzerinden dindar kesimin rahatsız olacağını” düşünüyor. AKP’li kaynaklar, Erdoğan’ın partinin üzerinde çalıştığı yeni anayasa hazırlığına da dikkat çekiyor. Erdoğan’ın her fırsatta, “toplumun tüm kesimini kucaklayan bir anayasayı partisinin yapmasını amaçladığını” açıkladığı belirtilirken bu çalışmalar sırasında ilk 4 madde ile ilgili ortaya atılan “dilde revizyon” şeklindeki tartışmalara da sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Kaynaklar, “Eski AKP milletvekili Resul Tosun gibi bir dönem partide siyaset yapan isimlerin bu konularda yaptığı değerlendirmeye kızıyor” değerlendirmesi yaptı.

AKP’li kaynaklar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “laiklik” tartışmaları üzerinden yaptığı açıklamada çok net bir şekilde “Cumhuriyet sütununu kırdırmayız” ifadelerini kullandığına dikkat çekiyor. MHP’nin ve Türkiye’deki milliyetçi kesimin “laiklik konusunda hassasiyeti bulunduğu” belirtilirken “Erdoğan’ın, sürekli gündemde tutulmak istenen ‘laiklik’ tartışmasının ‘MHP ile AKP arasındaki ittifaka da zarar vereceğini ve birlikteliğin bu gibi tartışmalarla zedelenmesini istemeyeceği” ifade ediliyor.