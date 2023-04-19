AKP Niğde milletvekili adayları kim? 2023 AKP Niğde milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Niğde milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Niğde milletvekili adayları kim? AKP Niğde milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:24
AKP Niğde milletvekili adayları kim? 2023 AKP Niğde milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Niğde milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Niğde milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Niğde milletvekili adayları kim? AKP Niğde milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Niğde milletvekili adayları tam listesi...

AKP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN ÖZGÜN

EMRE ÇALIŞKAN

MUSTAFA RAUF YANAR


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