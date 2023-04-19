AKP Muş milletvekili adayları kim? 2023 AKP Muş milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Muş milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Muş milletvekili adayları kim? AKP Muş milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Muş milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Muş milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Muş milletvekili adayları kim? AKP Muş milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Muş milletvekili adayları tam listesi...
AKP MUŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET EMİN ŞİMŞEK
NUR AHMET KILIÇASLAN
MUHAMMED BAHADDİN İŞIK
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