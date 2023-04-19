AKP Burdur milletvekili adayları kim? 2023 AKP Burdur milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Burdur milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Burdur milletvekili adayları kim? AKP Burdur milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:50
AKP Burdur milletvekili adayları kim? 2023 AKP Burdur milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Burdur milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Burdur milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Burdur milletvekili adayları kim? AKP Burdur milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Burdur milletvekili adayları tam listesi...

AKP BURDUR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADEM KORKMAZ

MUSTAFA OĞUZ

VOLKAN MENGİ


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