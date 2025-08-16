AKP'nin acı günü: Eski milletvekili trafik kazasında hayatını kaybetti

AKP 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa (76), Fethiye’de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Çevre Yolunda Karaçulha Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Boğa’ya, 07 GRN 12 plakalı V.K. isimli sürücü, otomobiliyle çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ali Boğa, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli ile AKP Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan kaza yerini gelerek bilgi aldı.