AKP’nin kalesi Konya’nın ilçelerindeki usulsüzlükler ortaya çıktı: İktidarın belediyesinde ihale meclis üyesine!

Kamuoyunda AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’nın ilçeleri kapsamında açıklanan Sayıştay raporlarında ilginç tespitler yer aldı.

AKP’Lİ BELEDİYEDEN TAKSİTLİ ARSA SATIŞI

Rapora göre, AKP yönetimindeki Konya Kadınhanı Belediyesi’nin sahip olduğu bazı arsalar, 3 yıla kadar vade farksız taksitlendirilerek satıldı. Belediye meclisince kabul edilen bir satış yönetmeliğinin olmadığı da anlaşıldı. Bir başka AKP yönetimindeki belediye olan Karapınar Belediyesi’nde ise sosyal yardımların yönetmeliğine uygun şekilde yapılmadığı kaydedildi. Belediye, bir süre içeriği belli olmayan sosyal yardımları yönetmelikte yer alan değerlendirme kriterlerine uymadan yaptı. Belediye, yanıtında söz konusu belirsiz uygulamaları sonlandırdığını, yönetmelikte puanlama sistemini kullanmaya başladığını belirtti.

YASAYA AYKIRI KİRALANDI

AKP yönetimindeki Konya Selçuklu Belediyesi’ne yönelik hazırlanan raporda, belediyeye ait toplam 39 taşınmazın yasaya aykırı şekilde ihalesiz olarak “yer ücreti” adı altında kiraya verildiği tespitine yer verildi. Öte yandan yine yasaya aykırı olarak bazı taşınmazların Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na tahsis edildiği belirtildi.

BELEDİYE MECLİS ÜYES İNİN ŞİRKETİNDEN ALIM YAPILDI

AKP yönetimindeki Konya Yunak Belediyesi’ne yönelik hazırlanan raporda tespit edilen usulsüzlük de dikkat çekti. Raporda, belediyenin, 2024 yılı zarfında belediye meclis üyesi olan bir kişinin şirketinden, doğrudan temin yöntemiyle çeşitli alımlar yaptığı bilgisine yer verildi.