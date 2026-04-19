AKP'nin Tom Barrack 'sessizliğine' sert tepki: 'Ağızlarını bıçak açmaz, açamaz çünkü...'

AKP'nin Tom Barrack 'sessizliğine' sert tepki: 'Ağızlarını bıçak açmaz, açamaz çünkü...'

19.04.2026 18:51:00
ANKA
AKP'nin Tom Barrack 'sessizliğine' sert tepki: 'Ağızlarını bıçak açmaz, açamaz çünkü...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamalarına ilişkin "Onlara karşı ağızlarını bıçak açmaz. Açamaz çünkü 1 Mart tezkeresinden bugüne oralarda değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamalara yanıt verilmemesini eleştirdi.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her gün bu ülkenin vatandaşlarına hakaretler eden, muhalefete saldıran Erdoğan’dan, bakanlarından ve partisinin yöneticilerinden Tom Barrack’ın hadsiz sözlerine hiçbir cevap yok. Tam bir sessizlik hakim. Barrack, 'Siz eksiksiniz, demokrasi, Cumhuriyet sizin neyinize? Buraya monarşi lazım' der. Bunlarda sessizlik. Barrack, 'Erdoğan’ın ihtiyaç duyduğu meşruiyeti biz veriyoruz' der. Sessizlik. Barrack, 'İsrail ile Türkiye arasındaki polemik, sadece bir polemik. Bir şey değil' der. Sessizlik. Dışişleri Bakanları, 'Erdoğan Trump’la 5 dakika görüşmek için yalvarıyor' der. Sessizlik. Onlara karşı ağızlarını bıçak açmaz. Açamaz çünkü 1 Mart tezkeresinden bugüne oralarda değişen bir şey yok."

NE DEMİŞTİ?

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu’nda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suriye neden işliyor? Çünkü güçlü, kararlı ve cesur bir lider var. İnsanlar geçmişte onunla aynı fikirde olmayabilir ama onu bir yere doğru liderlik ederken görüyorlar. Körfez örneğine bakacak olursak; bu ülkelerin oldukça başarılı olduklarını ve buradaki müşfik monarşilerin sonuç verdiğini görürüz. Orta Doğu'da işe yarayan tek şey, güçlü liderlik rejimleri oldu: Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar. Demokrasi pelerini giyen, insan hakları adına üzerine gittiğimiz ülkeler başarısız oldu” 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Barrack’ın ifadeleri emperyalist bir haddi aşmadır'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Barrack’ın ifadeleri emperyalist bir haddi aşmadır' Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’ndaki açıklamalarına ilişkin, "Sarf edilen sözler, küresel şeytani düzenin bölgemiz üzerindeki kirli emellerinin açık bir itirafıdır. Barrack’ın ifadeleri emperyalist bir haddi aşmadır. İktidara çağrımızdır, kendi himayenizde ve Türkiye topraklarında yapılan forumda, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve milletimizin onurunu hedef alan bu şahsa karşı neden sessizsiniz? Bu küstahlık karşısında ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri'ne çağrılmalı ve kendisine nota verilmelidir" ifadesini kullandı.
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama!
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "ABD, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na bugün gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar, uluslararası düzene ve milletleri birbirine bağlayan ilkelere yönelik saldırılardır. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne övgülerimizi sunarız" dedi.
Özgür Özel 'istenmeyen insan' ilan etmişti: Ekrem İmamoğlu'ndan Tom Barrack tepkisi
Özgür Özel 'istenmeyen insan' ilan etmişti: Ekrem İmamoğlu'ndan Tom Barrack tepkisi CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack hakkında, "Göreve geldiği günden bu yana gaf üstüne gaf yapmaktan çekinmeyen bu Büyükelçinin, hükümet tarafından hala muhatap alınıyor olması acizliktir" açıklaması yaptı.