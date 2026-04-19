Özgür Özel 'istenmeyen insan' ilan etmişti: Ekrem İmamoğlu'ndan Tom Barrack tepkisi

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Barrack'ın konuşmasında demokrasiye mesafe koyan ve monarşi öven bir yaklaşım olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu yaklaşım, Türkiye’nin tarihsel ve toplumsal gerçekleriyle açık bir çelişki içindedir ve kabul edilemez" dedi.

Barrack, Antalya Diplomasi Forumu’nda, “Ortadoğu'da işe yarayan tek şey, güçlü liderlik rejimleri oldu: Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar. Demokrasi pelerini giyen, insan hakları adına üzerine gittiğimiz ülkeler başarısız oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"BİZİM PUSULAMIZ BELLİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin son açıklamalarını dikkatle takip ettim. Büyükelçi Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’nda dile getirdiği ifadeler tüm diplomatik teamüllere aykırıdır. Demokrasiye mesafe koyan, monarşi ve “güçlü liderlik” modellerini öven bu yaklaşım, Türkiye’nin tarihsel ve toplumsal gerçekleriyle açık bir çelişki içindedir ve kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti, bir monarşinin küllerinden doğmuş ve egemenliği kayıtsız şartsız millete veren bir iradenin eseridir. Bu topraklarda demokrasi, büyük bedeller ödenerek elde edilmiş bir kazanımdır. Dolayısıyla bu kazanımı anlamayan ya da alternatif rejim modellerini meşrulaştıran her yaklaşım, milletimiz nezdinde hak ettiği karşılığı bulur.

Göreve geldiği günden bu yana gaf üstüne gaf yapmaktan çekinmeyen bu Büyükelçinin, hükümet tarafından hala muhatap alınıyor olması acizliktir. Türkiye’nin yolu açıktır. Bizim pusulamız bellidir: demokrasi, hukuk ve millet iradesi."

ÖZEL 'İSTENMEYEN İNSAN' İLAN ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tom Barrack'ın konuşmasını sert sözlerle eleştirmişti.

Özel, "Monarşiden sonra demokrasiyi getiren Atatürk’ün kurduğu ülkede, monarşiyi övmek hadsizliktir. Bu vakitten sonra Tom Barrack’ı istenmeyen insan ilan ediyoruz. Persona non grata’dır. Özür dilemedikçe bir dakika daha bu görevi yapamaz” ifadelerini kullanmıştı.