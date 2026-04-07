Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama!

7.04.2026 14:35:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki silahlı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

"HIZLI MÜDAHALELERİNDEN DOLAYI TÜRKİYE'YE ÖVGÜLERİMİZİ SUNARIZ"

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"ABD, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na bugün gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar, uluslararası düzene ve milletleri birbirine bağlayan ilkelere yönelik saldırılardır. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne övgülerimizi sunarız."

İlgili Konular: #çatışma #konsolosluk #Tom Barrack

İlgili Haberler

Son dakika... İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Teröristlerin kimlikleri tespit edildi Son dakika haberi... Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önünde çatışma çıktı. 3 saldırgan etkisiz hale getirilirken, hafif yaralanan 2 polis memuru tedavi altına alındı; İçişleri Bakanlığı saldırganlardan birinin 'dini istismar eden örgütlerle' irtibatlı olduğunu açıkladı.
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında çatışma: RTÜK'ten 'yayın uyarısı' geldi RTÜK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan olaylarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında yayın kuruluşlarını uyardı. “Sadece resmî açıklamalara dayanın, teyitsiz görüntüleri paylaşmayın” ifadelerini kullandı.
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında çatışma... Kurşun, İETT otobüsüne isabet etti: O anlar kamerada! İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde çıkan silahlı çatışma, çevrede paniğe yol açtı. Çatışma sırasında yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüstekilerin panik anları kameraya yansıdı.