Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki silahlı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

"HIZLI MÜDAHALELERİNDEN DOLAYI TÜRKİYE'YE ÖVGÜLERİMİZİ SUNARIZ"

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"ABD, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na bugün gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar, uluslararası düzene ve milletleri birbirine bağlayan ilkelere yönelik saldırılardır. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne övgülerimizi sunarız."