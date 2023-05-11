AKP, Orman Genel Müdürlüğü arazisini işgal etti

Yayınlanma: 11.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 03:00

AKP’nin Ankara Söğütözü’nde bulunan Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) komşu genel merkezine ek bina için inşaat başlattı. Ancak OGM’ye sıfır şekilde başlayan inşaat için OGM’nin arazisine şantiye kuruldu, etrafı da kapatıldı. OGM’nin çardakları şantiye içinde kalırken ağaçlar da tahrip edildi.

Tarım Orman-İş Sendikası, 20 Mart’ta durumla ilgili OGM’ye başvuru yaptı. Yazıda, inşaat şantiyesi konusunda protokol yapılıp yapılmadığı sorulurken, inşaatın temelinde OGM sahasına taşma olup olmadığının incelenmesi istendi. Ancak OGM yazıya yanıt vermedi.

(Şükrü Durmuş)



Duruma tepki gösteren Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “OGM’nin merkez binasının bulunduğu Söğütözü-Saklıbahçe içerisindeki arazisinde, AKP Genel Merkezi tarafından yaptırılan ek bina inşaatı sahanın bir kısmını hukuksuzca işgal etti. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün AOÇ kurulurken zaman zaman içinde oturup dinlenip ve kahvesini içtiği “koliba”sı da (kulübesi) AKP’nin ek bina inşaatının tehdidi altında. OGM’yi yöneten başta genel müdür ve diğer yöneticileri, kurumun alanını bir siyasi partiye peşkeş çekmesini şiddetle kınıyoruz” diyerek konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.