AKP propagandası yapan Muğla Valiliği skandal tweetini sabitledi
Twitter adresinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın propagandasını içeren bir video paylaşan ve gelen eleştirilerin ardından gönderi yoruma kapatan Muğla Valiliği, skandal tweetini sabitledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı’nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması’nın ardından Fethiye’ye geçerek açıklamalarda bulunmuştu.
Erdoğan’ın mitingine dönüştürülen etkinlik, partilere karşı mesafeli olması gereken Muğla Valiliği, tarafından hazırlanan videoyla propagandaya haline geldi.
Gelen yorumlardaysa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen’in bu hesapları yönettiği hatırlatıldı. Daha sonra paylaşımını yorumlara kapatan valilik, gelen eleştirileri de gizledi.
Muhalefetten pek çok isim de bir devlet kurumunun AKP ve Erdoğan propogandası yapmasını sert bir dille eleştirdi.
SKANDAL TWEETİNİ SABİTLEDİ
İlk olarak, onaylı 'Erdoğan Dijital Medya' hesabından paylaşılan ve Erdoğan'ın katıldığı etkinlikten görüntülerin kullanıldığı videoda “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan” ifadeleri kullanıldı.
Videoda sık sık AKP bayrakları görüldü. Ancak Valilik, eleştirilerin ardından videoyu silmek ya da açıklama yapmak yerine Twitter hesabında paylaşım sabitledi.
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