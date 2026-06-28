AKP Sakarya'da kampa girdi: Bakanlar ormanda sabah yürüyüşü yaptı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AKP 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sabah yürüyüşü için Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gitti.

SABAH YÜRÜYÜŞÜ YAPTILAR

Bakanlar, doğayla iç içe olan Kartepe ilçesindeki Ormanya’da sabah yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşün ardından 4 bakan, tekrar kampın yapıldığı otele geri döndü.