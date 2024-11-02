AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar: AK Parti olmasa ekmek bulamazdınız, vatanınız olmazdı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 21:52

Güncelleme: 02.11.2024 - 21:53

AKP Karasu İlçe Teşkilatı'nın 8'inci Olağan Kongresi'nde konuşan Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar yaptığı açıklamalar ile skandal sözlere imza attı.

AKP iktidarına övgüler dizen Bayraktar, "Bu iktidarın yapamadığı şeyler elbette var. Her şey mükemmel yapsak, her denilen anında olsa… Her denilenin anında olduğu yer var. Her dediğimiz cennette oluyor ancak. Her düşündüğümüz cennette oluyor. Ama cennete gitmenin yolu da buradan geçiyor arkadaşlar. Bu mücadeleden geçiyor" dedi.

"EKMEK BULAMAZDINIZ"

Bayraktar ayrıca Libya, Irak, Suriye ve Gazze örnekleri vererek, "Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ama etrafınızı bir görün. Eğer bu iktidar başta olmasaydı, çevremizde sadece Libya, Irak, Suriye, Gazze olsaydı, bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız. Kıbrıs’ta yaşadık bunu. Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayini güçlendirmeseydi, bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu" sözleriyle de tepki çekti.

Bayraktar konuşmalarının devamında Erdoğan'ı övmekten de es geçmedi. Bayraktar, Erdoğan'ın Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların ortak umudu olduğunu savundu.