AKP Samsun'da, öğrencilere parti amblemli kırtasiye seti dağıttı

30 Eylül 2022 Cuma, 04:00

AKP Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kavak’ın Emirli İlkokul ve Ortaokulu ile Mahmutbeyli İlkokulu, Akbelen Ortaokulu’nu ziyaret etti. Bakır, ziyaretinde öğrencilere, üzerinde AKP amblemi ve “AK Parti Kavak İlçe Başkanlığı-Onur Bakır İlçe Başkanı” yazısı bulunan paket içerisinde kırtasiye seti hediye etti.

Bakır’a Samsun valisi Zülkif Dağlı da eşlik etti. Dağlı, kantinleri denetleyerek “Bu tostun fiyatı hem yüksek hem de peynirleri ince. Sen kendi çocuğuna bu kadar az mı veriyorsun?” diyerek kantinciye tepki gösterdi.

"KALİTE DÜŞEBİLİR"

Söz konusu ziyarete sosyal meyda hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İYİ Parti Çarşamba İlçe Başkanı Turhan Yazıcı, “Samsun Valimiz Atakum ilçesinde okul kantinlerini denetlemiş ürün fiyatlarının pahalı olduğundan ve ürünlerin içine koyulan malzemelerin azlığından bahsetmiş. İlçe müdürlükleriniz muhammen bedel altında kantinlere yüzde 200 oranında zam yaptı, resmen öğrencilerimizin sağlıklarıyla oynuyorlar, okullarda kalitenin düşeceğini düşünüyorum. Bu konuda sizleri göreve çağırıyorum. Bir de siyaset okullara girmiş, bunları da denetleyelim lütfen” dedi.