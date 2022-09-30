AKP’de seçim koordinasyon merkezlerinin erken kurulması kararı alındı

30 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Siyasette uzun süre “erken seçim” tartışmaları yapılmış ancak bu iddialar hem AKP cephesinden hem de MHP cephesinden yalanlanmıştı. Siyasi partilerin 2023 seçimleri için sahaya inmesiyle birlikte “erken seçim” tartışmaları da rafa kalkmıştı.

2023 için bir “erken seçim” beklenmiyor ancak AKP’de “öne çekilmiş seçim” iddialarını kuvvetlendiren bir gelişme yaşandı. AKP, seçim koordinasyon merkezlerinin erken kurulması kararını aldı. Önceki seçimlerde seçim koordinasyon merkezleri, seçim takvimi belli olduğunda kuruluyordu. Bu da yaklaşık seçimlerin yapılacağı tarihin bir, iki ay öncesine denk geliyordu. AKP’nin, seçimlere sekiz ay kala seçim koordinasyon kurullarını kurma kararı alması, “Baharda sandık görünüyor” iddialarını da kuvvetlendirdi.

"ŞANSA BIRAKILMAYACAK"

AKP’nin sekiz ay öncesinden seçim koordinasyon merkezlerini kurmasının iki önemli etkeninin olduğu belirtiliyor. Bunlardan ilki “partinin 2023 seçimlerini şansa bırakmak istememesi.” Kurulan seçim koordinasyon merkezleri, seçim zamanında oluşturulan “seçim merkezleri” gibi çalışacak. Raporlar hazırlanacak ve bu raporlar parti genel merkeziyle paylaşılacak. TBMM’nin açılmasının hemen ardından da milletvekilleri ile birlikte il ve ilçe teşkilatları da sahada halkla yüz yüze teması güçlendirecek.

AKP’nin koordinasyon merkezleri kurmasındaki ikinci önemli faktör ise “illerde en etkin çalışan” isimleri tespit etmek ve yurttaşların sorunlarını rapor etmek ve genel merkez çatısı altında çözüm önerileri üretmek. Seçim koordinasyon merkezlerinde yürütülen çalışmalar sonucu AKP, “illerde yurttaşların sevdiği, değer verdiği, parti içinde görmek istediği” isimleri de tek tek belirleyip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisine sunacak.

YENİ İSİMLER SEÇMEN KARŞISINDA

AKP’nin 2023 kadrosunda da kapsamlı değişiklik bekleniyor. Bu değişim hem milletvekillerinde hem parti yönetiminde hem de kabinede olacak. Kabine, parti yönetimi ve milletvekillerinin üçte birinden daha fazlasının değişeceği ve yeni isimlerin seçmen karşısına çıkacağına dikkat çekiliyor.