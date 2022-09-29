AKP'li Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması

29 Eylül 2022 Perşembe, 17:51

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV100'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki eriyişi, asgari ücret ve seçime yönelik açıklamalar yapan Kurtulmuş, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Altılı Masa'yı da hedef aldı. Kurtulmuş, "Gittiğimiz şehirlerde vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla hiç ayırt etmeksizin oturup toplanıyoruz. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini, şikayetlerini dinliyoruz. Gördüğümüz manzara şudur. Özellikle karşı taraftaki muhalefet bloku, ortak aday etrafında demiyorum, ortak bir fikir etrafında toparlanamamış olması nedeniyle defalarca bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, konuşuyorlar, dağılıyorlar. Vatandaş oradan bir şey çıkmayacağını anlamaya başladı" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan konunun açıklanacak programlar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Tayyip Erdoğan'a karşı olmak bir şeydir, AK Parti karşıtı olmak bir şeydir ama her şey değildir. 'Karşıyım...' Peki sen neye taraftarsın? Terörle mücadelede karşı taraftaki partilerin hepsi aynı noktada mıdır? Eğer iktidara gelirlerse, söz gelimi, ekonomi politikalarında uygulayacakları program nedir? Vatandaş bunları bilmiyor. Mavi Vatan'la ilgili 6 artı 1'lik masadaki genel konsensüs nedir? Diyelim ki verdik size ülkenin yönetimini, nasıl yöneteceksiniz? Bunu söyleyecekleri 10 cümleleri yoktur. Vatandaş da bunları görüyor. Zaten aday belirlemekteki zorluk da buradan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE DOLARİZASYON VAR"

Programda kendisine iletilen "Alım gücüyle ilgili sıkıntının bir tahribat yarattığını düşünüyor musunuz? Yıl sonuna doğru dolar mı düşecek, alım gücü mü artacak, ne olacak? Bu konuda beklentiniz nedir?" sorusuna da yanıt veren Kurtulmuş, doların değer kazanmasının Türkiye ekonomisi bakımından tamamıyla dışsal bir faktör olduğunu iddia ederek dünya ekonomisinin en temel sorunlarından birisinin dolarizasyon olduğunu öne sürdü.

Kurtulmuş, "Türkiye'de de olağanüstü yüksek bir dolarizasyon vardır. Bu dolarizasyonu önleyecek, azaltacak, dolara olan ihtiyacı, bağımlılığı azaltacak politikalar izlenmesi şart. Buna gayret ediyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret konusundaki soru üzerine Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur" yanıtını verdi.

Partisinin seçim hazırlıklarına değinen Kurtulmuş, "AK Parti bakımından 'seçim startı', seçimin ertesi günü başlar. Bu anlamda hem teşkilatlarımız hem genel merkezimiz hem ilgili birimler itibarıyla fevkalade hazırlıklı olarak bu süreci devam ettiriyoruz. Strateji heyetimiz, Ekim 2021'den beri düzenli olarak toplanmakta, çalışmakta" dedi.