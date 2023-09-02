Ebrar Karakurt'un pankartı AKP'lileri kızdırdı: 'Bu millet hoşgörülüdür ancak...'

Yayınlanma: 02.09.2023 - 10:35

Güncelleme: 02.09.2023 - 10:47

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt geçen haftalarda kendisine "Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz" diyen Abdulhamit isimli bir sosyal medya kullanıcısına "Boş yapma Abdulhamit" diyerek yanıt vermiş, Karakurt'un BU paylaşımı gündem olmuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek finale yükseldi. Karakurt da bu kez sözkonusu yanıtını bir pankart üzerinden tekrar etti.

Karakurt, maç sonrası Twitter hesabından "Boş yapma Abdulhamit" yazılı pankartı taşıdığı anları gösteren fotoğrafı paylaştı.

Karakurt'un paylaştığı fotoğraf şöyle:

'NARSİST' İTHAMI, TEHDİTVARİ SÖZLER

Ancak milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un bu paylaşımı, bazı AKP'li ve dinci çevrelerde rahatsızlığa yol açtı. Bunlardan birisi AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci oldu. Birinci, Karakurt'un paylaşımını alıntılayıp şu ifadeleri kullandı:

"Ebrar Hanımın, her başarılı maç sonrası kişisel olarak gündeme gelmek gibi, benim ergence bulduğum, bir talebi mevcut.

Milli Takımımız bir zümreye, bir kesime, bir ideolojiye ait değildir. Milli Takımlarımız aziz milletimizin tamamının öz malıdır.

Dolayısıyla bir sporcunun, Milli Takımın her başarısından sonra, abuk subuk narsist tavırlarını ne biz, ne milletimiz ne de takımımızdaki diğer oyuncular çekmek zorunda değildir."

AKP'deki “Pelikan” adı verilen ekipte yer aldığı öne sürülen, "akademisyen" Selman Öğüt de Karakurt'u hedef alan isimlerden biri oldu. Karakurt'un kendisini "kahraman" yapmaya çalıştığını öne süren Öğüt, milli voleybolcuyu üstü kapalı şekilde tehdit ederek "Bu millet hoşgörülüdür. Ancak kendi değerlerini ve bir de ceddini aşağılayanlara gerek cevabı verir" dedi.