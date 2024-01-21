Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:55

Güncelleme: 21.01.2024 - 10:55

Yerel seçimlere az bir süre kala il ve ilçelerde başkan adayları belli oldu. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un olmasının ardından ilçelerin başkan adayları da açıklandı. AKP Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun oldu. Peki, AKP Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun kimdir? Hüseyin Coşkun kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?

Hüseyin Coşkun, 1979 yılında Sarıyer'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sarıyer'de tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Hüseyin Coşkun, siyasete 2003 yılında AKP Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak adım attı. 2009-2012 yılları arasında AKP Sarıyer İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıyer Belediye Meclis Üyeliği, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Sarıyer Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. Coşkun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çevre ve enerji komisyonu üyeliği ile Sarıyer Belediyesi'nde İmar Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Sosyal ve siyasi anlamda Sarıyer'e hakim olan Coşkun, bir dönem Sarıyer Spor Kulübü'nde asbaşkanlık görevinde de bulundu. 2024 Yılı Mahalli İdareler Seçiminde AKP tarafından Sarıyer İlçesine aday gösterildi.