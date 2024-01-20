AKP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay kimdir? Aziz Yeniay nereli, kaç yaşında?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AKP'nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay oldu. Peki, AKP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay kimdir? Aziz Yeniay nereli, kaç yaşında?
Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Başkan Adayı Aziz Yeniay oldu. Peki, AKP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay kimdir? Aziz Yeniay nereli, kaç yaşında?
AZİZ YENİAY KİMDİR?
2004-2014 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesi belediye başkanlığı yapmıştır. İlköğretimini Malatya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Yine aynı Üniversitede "Yüksek Yapılar" alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yürüttü.
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