Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:49

Güncelleme: 21.01.2024 - 10:51

Yerel seçimlere az bir süre kala il ve ilçelerde başkan adayları belli oldu. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un olmasının ardından ilçelerin başkan adayları da açıklandı. AKP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü oldu. Peki, AKP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü kimdir? Şeyma Döğücü kaç yaşında, nereli?

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

Av. Şeyma Döğücü, 1965 yılında Çorum’da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, IHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı ve insan hakları alanında gönüllü çalışmalar yaptı.

AKP’nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı. İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2012 yılında yapılan AKP İl Kongresi’nde Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesinin ardından Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı. 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu. 2015 Aralık ayında AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak göreve getirildi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde AKP İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ EVLİ Mİ?

Evli ve üç çocuk annesi olan Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir.