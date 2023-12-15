AKP 'seçim çalışmalarına' başladı!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 22:23

Güncelleme: 15.12.2023 - 22:28

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, kamu bütçesiyle alınan yeni otobüsleri, vatandaşın hizmetine sunmak yerine şehrin Ali Hikmet Paşa, Toplu Taşıma meydanlarındaki yaya alanları üzerine park etti. Üzerinde AKP’li belediye başkanının dev fotoğrafları yapıştırılan otobüsler, hem yaya trafiğini aksattı hem de “kamu bütçesiyle kişisel reklam yapılıyor” eleştirilerine neden oldu.

AFİŞLERİ İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Öte yandan AKP’li yönetim, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ın Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde kiraladığı özel mülke asılan reklam afişini indirme girişiminde bulundu. Duvara asılan afişe ilişkin “şikayet olduğunu” iddia eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, CHP’li Akın’ın afişinin indirilmesini istedi. Olay yerine gelen CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Zabıta ekiplerinin yapmaya çalıştığı işlemin hukuki dayanağının bulunmadığına dikkat çekerek, söz konusu girişimin partizanca bir yaklaşım olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 saat süresince, olay yerinde çok sayıda Ahmet Akın destekçisi toplanarak AKP’li belediyenin uygulamaya çalıştığı çifte standarda tepki gösterdi. Zabıta ekipleri, CHP’li yöneticilerin ısrarları sonucu tutanak tuttu.

‘KAMUSAL ALAN İŞGAL ALTINDA’

CHP’li grup daha sonra Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki yaya alanı üzerinde AKP’li Belediye Başkanı’nın reklam panosu olarak kullanılan otobüslerin yanına gelerek bir basın açıklaması yaptı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin, şahsi olarak kiralanan alandaki pankartı kaldırmaları için kendilerini hukuksuz şekilde zorladığını belirterek şunları söyledi:

“Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in dört bir köşesinde halkın, kamunun, vatandaşların parasıyla almış olduğu bu otobüsleri meydanlara dizerek şahsi reklamını yapmak üzere kamusal alanı işgal etmiş durumdadır. Vatandaşın kullanımına sunulması gereken bu otobüsler, Yücel Yılmaz’ın şahsi menfaatleri yüzünden bir reklam panosu gibi Ali Hikmet Paşa Meydanı’nı işgal etmiştir. Sırf burası değil, Balıkesir’in farklı köşelerinde otobüsler şahsi, bireysel Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olabilmek için reklam panosuna çevrilmiştir. Kendi reklamını yapmak için gün içerisinde burada pankartlar da vardı. Bizim kiralamış olduğumuz duvardaki reklamdan rahatsız olan, şehrin sokaklarını işgal etmiş kişi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dır. Yücel Yılmaz’a buradan çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşların geçiş alanı, yürüyüş alanı olan bu meydan da ve diğer meydanlardaki işgale bir son ver. Vatandaşa hizmet etme önceliğini ortaya koy. Senin sorumluluğun millete hizmet etmek. Senin sorumluluğun halkımızın parasıyla almış olduğu bu otobüsleri halkımızın kullanımına tahsis etmektir. Ne yazık ki vatandaşlarımız bu otobüsleri kullanamıyor. Ne uğruna? Yücel Yılmaz’ın şahsının reklamını izlemek uğruna. Bu işgale derhal son verin. Kamusal alanlar kimsenin çiftliği değildir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kamunundur, bizlerindir.”

‘ŞAHSİ İKBAL İÇİN YASALARI ÇİĞNİYOR’

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise, özel mülk olarak kiralanan alana asılan, üzerinde hiçbir siyasi işaret bulunmayan Ahmet Akın’ın pankartı için zabıtaları ve daire başkanını sokaklara döken anlayışa tepki gösterdi. Köybaşı, kamunun kaynakları kullanılarak kişisel reklam yapıldığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Burada vatandaşların geçiş alanını kapatıyor. Demek ki bu ülkede yasalar, yukarıda oturanların keyfine göre uygulanıyor. Halkın kullanımına açık olan yerleri halka bırakın. Halkın kullanması gereken araçları halka sunun. Kendi şahsi ikbaliniz uğruna yasaları çiğnemeye kalkmayın. Bu işe zabıta arkadaşları alet etmeyin. Varsa yapabileceğiniz bir şey resmi tebligat yapın, biz gereğini yapalım. Tebligat yapıyorlar bir günlük. Yarın avukat arkadaşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin önünde olacağız. Yaptıkları tebligatın resmi yanıtını belediyeye götüreceğiz. Bekliyoruz bakalım. Bize bu tebligatı yazdıran muhterem orada olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. İnşallah orada olurlar, tebligatın yanıtını alırlar. Biz kamunun yanında, kamunun takipçisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekeni yapacağız. Sayın Yücel Yılmaz, halkın olanı gasp etme. Hep birlikte 31 Mart’ta sonucunu göreceğiz. Bir pankartta bu kadar korktuysanız 90 gün kabus göreceksiniz demektir. Büyükşehir yetkililerine iyi uykular diliyorum.”