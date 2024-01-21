Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:10

Güncelleme: 21.01.2024 - 11:10

Yerel seçimlere az bir süre kala il ve ilçelerde başkan adayları belli oldu. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un olmasının ardından ilçelerin başkan adayları da açıklandı. AKP Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı oldu. Peki, AKP Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı kimdir? İlhan Ocaklı kaç yaşında, nereli?

İLHAN OCAKLI KİMDİR?

1972 yılında Sakarya Akyazı'da doğan İlhan Ocaklı, ilköğrenimini Akyazı'da, orta ve lise öğrenimini Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimini yurtdışında gerçekleştiren İlhan Ocaklı, Almaata İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, ikinci üniversitesini Anadolu Üniversitesi/ Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

2004 yerel seçimlerinde Şile Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı, 2007 genel seçimlerinde ise Şile SKM Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı.

2009 Yerel Seçimlerinde SKM Başkanlığı ve sonrasında vekil İlçe Başkanlığı görevleri yapan Ocaklı, Şile'de yüzde 7 olan üye oranını, yüzde 35'lere çıkartarak Şile’ye, İstanbul'da AKP'nin en yüksek üye oranına sahip ilçesi ünvanı kazandırdı.

2009 yılı Ekim ayında Şile İlçe Başkanlığına atanan İlhan Ocaklı, 2011'de 4. AKP İlçe Kongresi, 2014'te 5. AKP İlçe Kongresi ve 2018'de 6. AKP İlçe Kongresinde AKP Şile İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

İlçe Başkan Yardımcılığı, SKM Başkanlığı ve 3 dönem devam ettiği Şile İlçe Başkanlığı görevlerinde açık kapı politikasıyla, Şile'nin 5 merkez mahallesi ve 57 köyünde, tüm Şileliler ile gönül bağı kuran İlhan Ocaklı, Şile'nin yerel ihtiyaçları ile ilgili tüm sorunlarında, Ankara ile Şile arasında iletişim sağladı. Şile’de yaşanan sorunlara çözüm yolları arayarak Şile’nin gelişmesine büyük katkı sağladı.

İLHAN OCAKLI EVLİ Mİ?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, yüzde 54,37 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilen İlhan Ocaklı, evli ve 3 çocuk babasıdır.