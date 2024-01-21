Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:05

Güncelleme: 21.01.2024 - 11:05

Yerel seçimlere az bir süre kala il ve ilçelerde başkan adayları belli oldu. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un olmasının ardından ilçelerin başkan adayları da açıklandı. AKP Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun oldu. Peki, AKP Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun kimdir? Abdurrahman Dursun kaç yaşında, nereli?

ABDURRAHMAN DURSUN KİMDİR?

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 1972 yılında Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da tamamladı.

Adıyaman İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Dursun, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

ABDURRAHMAN DURSUN EVLİ Mİ?

Tuba Büyükaslan ile evli olan Dursun; 2 erkek çocuk babasıdır. Dursun, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İŞ YAŞAMI

Profesyonel iş yaşamına 1997 yılında başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yaptı. Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü Başkanlığı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı da yapan Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görev yaptı.

SİYASI YAŞAMI

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen Dursun aktif siyasi hayatı başlamış oldu. 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler ve Yerel Yönetimler birim başkanlıklarında görev yaptı.

Dursun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, İstanbul 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2009-2018 yılları arasında AKP İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olarak, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği yaptı.

30 Mart 2018 tarihinde yapılan AKP Sultangazi 4. Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Dursun, 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel seçimlerinde aday gösterildi ve Sultangazi Belediye Başkanı oldu.