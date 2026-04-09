AKP Sözcüsü Çelik'ten 'ara seçim' yanıtı: 'Bizim en sevdiğimiz şey sandık'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Çelik, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevindeki Sevilay Tuncer'in, görevine MKYK üyesi olarak devam edeceğini, MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan'ın ise Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevine geldiğini açıkladı.

'TERÖRLE VE TERÖRİSTLE MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ SÜRECEKTİR'

Çelik, İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını tüm boyutlarıyla takip ettiklerini kaydederek, "Öncelikle İçişleri Bakanlığımızı, kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Her eylemin görünür bir tarafı var, hem de arkasında siyasi bir mesaj vardır. Hiçbiri tesadüfen veya küçük bir grubun kendi kafasına göre gerçekleştirdiği eylemler olmuyor. Siyasi hedefini, oluşturmaya çalıştığı provokasyonu tüm boyutlarıyla gördüğümüzün bilinmesini isterim. Terörle ve teröristle mücadele ederken aynı zamanda görünenin arkasındaki siyasi denklem oluşturma, provokasyon ve sabotaj odaklarıyla da mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğimizi ifade ediyorum" dedi.

'GEÇİCİ ATEŞKES KONULARI ÇÖZMÜYOR'

Çelik, Türkiye'nin ve dünyanın gündeminin İran olduğunu anımsatarak, "İran'a, ABD ve İsrail tarafından haksız, hukuksuz, gayrimeşru ve gayriinsani saldırıları insani açıdan çok vahim sonuçlar doğurdu. Hem bölgesel barışı hem küresel barışı etkileyecek çok kötü neticeler oluşturdu. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler önemli, tedarik zincirleri önemli, enerji konusu önemli, gıda konusu önemli ama en önemlisi o bombaların altında sebepsiz yere can veren masumlar var, mağdurlar var. Biz, 'barış' dediğimizde bizim anladığımız daha çok masum kanı dökülmesin, daha çok insan mağdur olmasındır. Tüm boyutlarıyla bunu takip ediyor, inceliyoruz. Önemli olan kalıcı ateşkesle birlikte barışın çerçevesinin ortaya çıkmasıdır. 'Bir gecede bir medeniyeti yok ederiz' gibi ABD-İsrail saldırganlığının söylemlerinin herhangi bir barış perspektifine hizmet etmediği açıktır. Geçici ateşkes, konuları çözmüyor. Önemli olan kalıcı barışa ulaşılmasıdır. Ortaya çıkan bu vahim insani tablo ve diğer alanlardaki krizler şöyle bir tablo ortaya çıkarıyor; ulusal alanla bölgesel alan, bölgesel alanla küresel alan iç içe geçmiştir. Tüm bu çerçevenin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

'KIRILGAN BİR BARIŞ ORTAMI VAR'

İsrail'in ilk günden beri her türlü barış girişimini sabote ettiğini dile getiren Çelik, "İsrail halen Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor. Hepimizin gözü Gazze'deyken Batı Şeria'yı işgal etmeye dönük adımlar atıyor. Oradaki yasa dışı yerleşimleri daha da genişletmeye, yeni yasadışı yerleşimler açmaya dönük davranışlar sergiliyor. Tüm bunun anlamı, İsrail'in hiçbir şekilde barış istemediği, daha çok kan dökülmesine yönelik strateji izlediğidir. ABD ile İran arasında bir barışın olması gerektiği konusunda bütün dünya bir irade ortaya çıkarmışken İsrail, Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. İsrail, kendi sınırlarına kendi kafasına göre karar veriyor. Bunu dini bir fanatizmle yapıyor. Gelinen noktada Pakistan'daki toplantı önemli olacaktır. Çok kırılgan bir barış ortamı var" dedi.

Çelik, teslimiyet dayatmasıyla barışın olmayacağını vurgulayarak, "Hiçbir şekilde akla gelmemesi gereken nükleer silahların kullanılmasından bahsediliyor. Barış çok kırılgan bir haldedir. Bu kırılganlığın giderilmesi için bütün uluslararası toplumun destek vermesi gerekir. İlk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, barışın kalıcı olması için en doğru iradedir. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yol, kurulmasını önerdiği diplomasi masası bu krizlerden çıkış için gerçek bir siyasi pusuladır" diye konuştu.

'İSRAİL İŞGAL POLİTİKASINA DEVAM EDİYOR'

Tüm bu süreçlerin Ankara'da yapılacak olan NATO Zirvesi'ni kritik hale getirdiğini söyleyen Çelik, "Burada Atlantik ittifakının, Avrupa ve Amerika ilişkilerinin güvenlik mimarisi açısından kendi geleceğiyle yüzleşeceği bir tablo ortaya çıkacak. Temel değerlerin yıpranması, temel güvenlik mimarlarının da işlemesinde büyük problemlerin ortaya çıktığını göstermiştir. İsrail, işgal politikasına devam ediyor. Bütün tabloyu doğru değerlendirip, yeni bir gelecek inşası için doğru yaklaşımlar üretmek lazım ama şimdi herkesin destek vermesi gereken Pakistan'daki gerçekleşecek müzakerelerin adil bir şekilde önce kalıcı ateşkese sonra kalıcı barışa dönüşmesidir" ifadelerini kullandı.

'25 YILDA 250 YILLIK BİR TARİH YAŞANDI'

İlerleyen dönemde AKP'nin 25'inci yılını kutlayacaklarını söyleyen Çelik, "25 yılda neredeyse sıkıştırılmış 250 yıllık bir tarih yaşandı. Türk demokrasi tarihi açısından çok önemli safhalar geride bırakıldı. Cumhurbaşkanımızın liderliği, kadrolarımızın kararlılığı Türkiye'yi bütün bu krizlerin dışında tuttu. Cumhur İttifakı olarak geleceğe daha iradeli, daha güvenli bir şekilde bakıyoruz. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için büyük bir kararlılığı koruyoruz. 25'inci yıl kutlamalarımız bir bakıma geleceğe atacağımız imzaların da zemini oluşturacak" diye konuştu.

'YUNANİSTAN'IN HUKUKA UYGUN DAVRANMASI GEREKİYOR'

Batı Trakya'daki Türklere yönelik Yunanistan'ın haksız uygulamalarının devam ettiğini söyleyen Çelik, "Biz, Yunanistan'ın hukuka ve hakkaniyete uygun bir biçimde davranması gerektiğini düşünüyoruz. Oradaki Türk azınlığın müftülerini seçme hakkına yapılan müdahaleler Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından da doğru sonuçlar doğurmuyor" dedi.

'MECLİS, YOL HARİTASINI NETLEŞTİRMİŞTİR'

Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çelik 'Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeler için bir tarih var mı?' sorusunu, "Yüce Meclis raporunda, silah bırakılmasından sonra adımların atılacağı ifade edildi. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi açısında terör örgütünün gündemden çıkarılması asıl hedef noktasıdır. Silahların bırakılması, terör örgütü yapısının tamamen feshidir. Meclis, yol haritasını netleştirmiştir" şeklinde cevapladı.

'BİZİM EN SEVDİĞİMİZ ŞEY SANDIK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrılarının sorulması üzerine Çelik, "CHP, canı sıkıldıkça kurultaya giden bir partidir. Sayın Özgür Özel'in dönemi ise tam bir kaos dönemidir. Bugüne kadar defalarca sizi sandıkta yenerek iktidar olmuşuz. Bizim en sevdiğimiz şey sandık. Türkiye'nin istikrarı, ulaşılması gereken hedefler, etrafımızdaki tabloya baktığımızda seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.