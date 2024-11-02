AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'i hedef aldı: 'Cumhurbaşkanımızın çağrısını anlamasını beklemiyoruz'

Yayınlanma: 02.11.2024 - 12:10

Güncelleme: 02.11.2024 - 12:18

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Çelik, Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönük ifadelerinin siyasi cehalet ve saygısızlık olduğunu öne sürerek, “Özel ‘diktatörlük’ ve ‘darbecilik’ eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960’tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin ‘siyasi sabıkası’ ile hesaplaşmalıdır" dedi.

Çelik şöyle devam etti:

"Özel kendisinin genel başkanlık kapasitesinin ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için Cumhurbaşkanımıza saldırmakta, yalan siyasetine ve iftira siyasetine başvurmaktadır. Özel, Cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük yalan siyasetinden vazgeçmeli ve CHP içinde kendisinin genel başkanlık makamı için yeterliliğini sorgulayan çok sayıdaki yol arkadaşının talep ettiği cevaplara yoğunlaşmalıdır."

“ÖZEL’İN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISINI ANLAMASINI BEKLEMİYORUZ”

Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleri doğrultusunda yaptığı birlik ve beraberlik çağrısını da eleştirdiğini aktaran Çelik, “Özel’in yürüttüğü politikalarla CHP içinde bile birlik ve beraberlik sağlayamamışken, Cumhurbaşkanımızın çağrısını anlamasını beklemiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerliyoruz. Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz” ifadelerine yer verdi.