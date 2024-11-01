Özgür Özel'den 'aday' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt verdi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:35

Güncelleme: 01.11.2024 - 11:46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştireceği kapalı grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'ne ilişkin açıklamada bulunan Özel, "Rantı yönetmek istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

"ESENYURT'U HİÇ BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ"

CHP lideri, "Bugün tüm milletvekillerimizle sıcak gündemi konuşacağız. Bir gözümüz Silivri'de, kulağımız, elimiz Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız Esenyurt'u hiç boş bırakmayacak" dedi.

"BEN ADAY OLMAYACAĞIM, ASIL AK PARTİ'NİN ADAYI KİM?"

Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı tartışmaları hakkında, "Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim" dedi.

CHP'nin aday sorunu olmadığını belirten Özel, "Esas AK Parti'nin adayı kim? Erken seçim istemiyorlarsa Erdoğan aday olamıyor" ifadelerini kullandı.

'ARA SEÇİM DEĞİL, ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ'

Sine-i millet tartışmalarına değinen Özel, "Sine-i millet tuzaktır. Biz ara seçim değil, erken seçim istiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU? CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz” demiş ve tek kurtuluş yolu olarak 'sine-i millet'i göstermişti.

HEDEFTE İBB Mİ VAR?

Hedefte İBB mi var sorusuna da yanıt veren Özel, "Alınlarını karışlarız" ifadelerini kullandı.

ADAY AÇIKLAMASI

Özel, "CHP seçime bugünden hazır durumda. Adaylıkta da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Bizim aday sorunumuz yok, AK Parti'nin adayı kim? Erdoğan aday olamayacaksa kim aday olacak, hangi damat aday olacak?" diye konuştu.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Esenyurt, CHP belediyesi tarafından yönetilirken 2004 yılında AKP tarafından kazanıldı. 100 binin altında teslim ettiğimiz Esenyurt'tu 1 milyon nüfusla geri aldık. Esenyurt, kent suçları müzesi gibidir. Esenyurt'un canına tak etti de Esenyurt'u alıp bize verdiler.

Yalanla, dolanla, 10 yıldır parti üyemiz olan bir kanaat önderini 'bölücü örgüt üyesi' diye yaftalayıp, suç işletebilecekleri birisini buraya kayyum diye atadılar.

Resmi olarak Adalet Bakanlığı'na görüşme talebimizi ilettik. Mesai bitimine kadar tamamlanmadığı için Adalet Bakanlığı'nın gerekli prosedürü tamamlamasını bekliyoruz. Dünün yoğunluğu içinde onu yetiştiremediler. Pazartesi günü ziyaretle ilgili bir talebimiz var. Pazartesi günü Silivri'ye gidip sevgili başkanımızı ziyaret etmek istiyoruz."

MİTİNGE KATILMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARI

"Hepsi gerekçelerini bize bildirdiler. Mansur Bey, daha sonra başka bir etkinliğe katıldılar. Belediye başkanlarına 'bir gün sonra şurada olun' dediğinizde orada olma imkanları yok. Sadece 3 belediye başkanı değil, daha fazla belediye başkanı gelemedi. Çağrıya uymadıkları için değil, kamu görevlerini aksatmamak için."

YILMAZ TUNÇ'A YANIT

"Fezleke gelecekse gelir, ona benim diyecek bir şeyim yok. Akın Gürlek üzerinden incinmişler anlaşılan. Elindeki adam bumerang gibi. Atıyoruz atıyoruz geri geliyor. Seyyar giyotin. Yeni kumpaslara ihtiyaç var? yaparsa Akın yapar, demişler. Bakan yardımcısıydı, başsavcı yaptılar."

SİNE-İ MİLLET YANITI

"Sosyal medyada çok popüler tartışmalardır. MYK toplantımız bitti, otobüsün üstünde konuştuk. Ben Kemal Bey'in o değerlendirmelere iştirak ettiğini bilmiyordum. Ben bütün muhalefete uyarı yaptım. Sine-i millet demek, istifa ettim demek. Biz 140 milletvekili istifa ettik, Anayasa 'ara seçim yapacaksın' diyor sadece boşalan yerler için. Biz erken seçim istiyoruz, ara seçim yapılıyor. Seçime giremeyeceksin. AKP-MHP milletvekillerini alacak, 400 vekilin üzerine çıkacak ve referanduma gitmeden anayasayı değiştirecek.

Sine-i milleti savunmak tuzağa düşmektir. Maalesef sosyal medya odaklı birtakım arkadaşlar var sayın Genel Başkanı'nın iletişimine katkı sağlayan. Onlar sosyal medyaki tansiyon üzerinden böyle bir paylaşım yaptılar herhalde. Daha sonra sayın Genel Başkanımızın, Fikret Bila'ya bir düzeltmesini gördüm, 'Benim dediğim sine-i millet ile erken seçim istesinler demek istiyorum' demek istemiş. O doğru."

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

"CHP, seçime bugünden hazır durumda. Aday belirleme noktasında da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Bizim 1,5 milyonu aşan üyemiz var. Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Partinin yetkili organları var ama biz bunu en geniş mutabakatla yapacağız. CHP'nin aday sorunu yok, esas AK Parti'nin adayı kim? Erken seçim istemiyorlarsa Erdoğan aday olamıyor. Biz geç karşımıza diyoruz, hodri meydan diyoruz. Gelmeyip kaçıyorsa, kendisi aday olamayacak demektir."

HEDEF İBB Mİ?

"Bu operasyondan sonra hedefte İBB mi var? Kafaları hiç karışmasın, alınlarını karışlarız."