Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e 'başsavcı' yanıtı: 'Kimsenin hakkı da haddi de değil'

Yayınlanma: 31.10.2024 - 22:29

Güncelleme: 31.10.2024 - 22:30

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanması sonrası CHP'nin çağrısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kayyum karşıtı miting düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, "Sayın Erdoğan'ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlük, Zekeriya Öz'ü hatırlıyor musun? Zekeriya Öz'e talimatı FETÖ veriyordu, kumpas yapıyordu, kibirinden yanına yanaşılmıyordu. Günü gelince sıçan gibi kaçtı. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün Akın Gürlek" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özel'e yanıt geldi. X hesabından açıklama yapan Tunç, "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

"Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.

Anayasamızın 138. maddesine göre;

Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz.

Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz."