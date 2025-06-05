AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e kınama: 'Bu tarz muhalefet etme biçimi olamaz'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımdan bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamalarıyla meşru siyaset alanının dışına çıktığını öne süren Çelik, "Bu dil siyaset dili değildir ve bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz" dedi.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel son açıklamalarıyla bir kere daha meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır.

Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz. Bu dilin arkasındaki zihniyetle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şimdiye kadar tehdit diliyle hedef almadığı devlet kurumu ve toplumsal kesim kalmamıştır.

Devlet ve toplum hayatımıza dair her alanı tehdit ve hakaret diliyle hedef almaktadır. Bu davranışlar siyasi hayatımıza meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçmektedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncelikle ele alması gereken konu, partisiyle ilgili pek çok alanda çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının siyasi olarak öncelikle CHP’li siyasetçiler tarafından dile getirilmiş olmasıdır. Özgür Özel’in öncelikle CHP’li siyasetçilerin CHP’ye dönük bir çok alanda dile getirdiği usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına açık yanıtlar vermesi gerekir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu iddialarla yüzleşmek yerine, yargı makamlarını hedef alan bir tehdit dili kullanmaktadır.

Özgür Özel’in son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bu dil siyaset dili değildir ve bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz. Devlet kurumlarının bu şekilde tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz.

CHP yönetimi gündem saptırmayı bırakmalıdır. CHP’li siyasetçiler tarafından CHP yönetimine ve çeşitli belediyelere dönük usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına cevap vermek esas işleri olmalıdır."

ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşamki mitingde CHP'li belediyelere yönelik operasyonda gözaltına alınan belediye başkanlarının adliyeye götürülürken tek sıra halinde dizilmesi ve bu görüntülerin medyaya servis edilmesine sert tepki göstererek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında şunları söylemişti:

"Akın, sert kayaya çarptın oğlum! Akın, sert kayaya çarptın!... Sabrımızın sonundayız, Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum, AK Parti'de kafası çalışan kim varsa, aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan!"