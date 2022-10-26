AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki: 'Cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz'
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez" ifadelerini kullanarak Yunanistan'a tepki gösterdi.
Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:
"Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz.
Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez.
Yunan makamlarının Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimliksizleştirme politikası, insanlığın ortak kültürel mirasına saygısızlıktır. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir.
Türkiye olarak çok sayıda Rum-Ortodoks kilisesini insanlığın ortak mirası kabul ettik, onararak ibadete açtık.
Buna karşılık Yunanistan’ın insanlığın ortak mirasına barbarca bir yaklaşım sergilediğini, ortak kültürel mirasımıza hunharca saldırdığını görüyoruz."
Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 26, 2022
Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez.
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