AKP'li Ömer Çelik'ten Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

21 Ekim 2022 Cuma, 11:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı.

Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

Yıldırım, sağlık durumuna ilişkin "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" ifadeleerini kullandı.

AKP'DEN YENİ AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım’ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım’ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan’ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye’ye döneceğiz" ifadelerini kullandı.