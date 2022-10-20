Son Dakika: Ömer Çelik ve İbrahim Kalın'dan "TSK'nin kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklar olduğunu belirtti.

AA
20 Ekim 2022 Perşembe, 08:26
Son Dakika: Ömer Çelik ve İbrahim Kalın'dan
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütüne karşı "kimyasal silah kullanıldığı" iddialarına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, "alçak bir iftira şebekesinin parçası olduğunu" ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." 

 


Ömer Çelik AKP TSK

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