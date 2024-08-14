AKP transferlerine YRP'den sert tepki: 'Nasıl geçmek zorunda bırakıldıklarını biliyoruz'

Yayınlanma: 14.08.2024 - 18:24

Güncelleme: 14.08.2024 - 18:24

Birçok belediye başkanının AKP'ye geçmesi ve partinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni isimlere rozet takması tepkilere neden oldu.

Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) AKP'ye geçen isimler hakkında YRP üst yönetimi açıklamalarda bulundu.

AKP'li Ömer Çelik'in “Belediye başkanları kendi öz iradeleriyle partimize katılıyor” sözünü anımsatan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi’nden kendi hür iradeleriyle Ak Parti’ye geçtiğini iddia ettiğiniz belediye başkanlarının her birinin nasıl bir hikaye ile Ak Parti’ye geçmek zorunda bırakıldığını tek tek biliyoruz. Dahası, o ilçelerdeki vatandaşlarımız da bu ahlak yoksunu siyasetin farkında ve uygulamalarınız o vatandaşlarımızın da şu anda ana gündemi durumundadır. Sn. Çelik, Eğer cesaretiniz varsa, kendinizi en rahat ifade edeceğiniz, yandaşınız olan bir televizyon kanalında sizi karşılıklı canlı yayına davet ediyorum. Sonuçta siz Türkiye’nin 2. büyük partisini temsil ediyorsunuz; biz de 3. büyük partisini temsil ediyoruz.

Oturup şöyle enine boyuna bir konuşmamız çok iyi olmaz mı? Tüm iddialarınızı konuşalım. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve bizi ikna etmek için ittifak taahhüdünü (protokolünü) nasıl imzaladığınızı, sonra o şartların hiçbirini yerine getirmeyişinizi ve millet gerçek yüzünüzü görmesin diye Yeniden Refah’a durmaksızın nasıl operasyon çekmeye çalıştığınızı da konuşalım! Buyurun, Hodri Meydan! Sn. Çelik, Belediyelerimizi çalarak bizden bir şey eksiltmediniz ama kamuoyunda kendi karizmanızı fena çizdirdiniz."

SUAT KILIÇ: SEÇİLMİŞ BAŞKANLAR KENDİ PARTİLERİNDE KALMALIDIR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da konuya ilişkin yaptığı açıklamada seçilmiş belediye başkanlarının kendi partilerinde kalması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Yeniden Refah Partisi’nin 63 belediyesinden 13’ü partimizden ayrıldı. Bu olağan bir durum değil. Bunu normal, olağan, sıradan bir durum olarak göremeyiz, karşılayamaz. Bu belediye başkanlarının önemli bir kısmı bugün AK Parti'ye katılım sağladı. Devletin sahip olduğu imkanları, kamunun gücünü, kudretini muhalefetin seçilmiş belediye başkanlarını şu ya da bu şekilde etki altına alarak, baskı altına alacak şekilde kullanmak hukuka uygun değildir. Seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. Milletin emanetine sahip çıkmalıdır.”