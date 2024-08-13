Aziziye Belediye Başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti: Kendisine 'çoban bile olamaz' diyen AKP'ye mi katılacak?

Yayınlanma: 13.08.2024 - 14:05

Güncelleme: 13.08.2024 - 14:11

Erzurum'da, Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak girdiği yerel seçimle Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Akpunar, isifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğim bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki o da bizim şiarımızın nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım tek gayemizin hemşerilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah."

AKP'YE Mİ GEÇECEK?

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ak, Akpunar'ın AKP'ye geçeceğini iddia etti. Ak, "Yeniden Refah Partimizden adaydı, AK Parti'li Belediye Başkanı 'Çoban bile olamaz' dedi. Yeniden Refah Partimizden seçimi kazandı. Şimdi de kendisine 'Çoban bile olamaz' diyen AK Parti’ye katılacak" ifadelerini kullandı.

AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yerel seçim öncesi katıldığı bir televizyon programında Emrullah Akpunar için "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz. Çoban bile olmaz" demişti. Seçimde ipi göğüsleyen Akpunar, bunun üzerine çoban kıyafeti ile tur atıp zaferini kutlamıştı.

İşte Akpunar'ın sosyal medya platformu X'teki istifa paylaşımı: