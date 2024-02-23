AKP ve İYİ Parti’nin CHP’nin aday listesine itirazı reddedildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde AKP ve İYİ Parti’nin CHP’nin meclis üyesi listelerini ’ıslak imzalı değil, flash bellek ile geç teslim etti’ gerekçesiyle yaptığı itiraz, Bursa İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 10:29
AKP ve İYİ Parti’nin CHP’nin aday listesine itirazı reddedildi
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde AKP ve İYİ Parti, CHP’nin meclis üyesi listesini flash bellek ile geç teslim ettiği gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi. Yapılan incelemenin ardından AKP ve İYİ Parti’nin itirazları reddedildi.

Bursa İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından oy birliği ile alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Her iki başvuruya yönelik Mudanya İlçe Seçim Kurulu’nun evrakı birlikte incelendiğinde itiraz edilen Cumhuriyet Halk Partisi adaylık başvurusunun 20 Şubat 2024 tarihinde saat 16.57’de İlçe Seçim Kuruluna teslim edildiği, bu konuda alındı belgesi imzalandığı ve evraka eklendiği görüldü. İtiraz edenlerin de bu tutanağın teslim edilen flash bellekteki kayıtlar olduğu, ıslak imzalar içerir başvuru evrakının buradan çıkarılarak imzalandığı ve daha geç saate rastladığı, ibrazın saat 17.00’den önce yapılmış sayılamayacağı yönünde olup, resmi alındı belgesinde flash bellek olarak teslim yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama olmadığı, resmi evrakın aksi kanıtlanarak geçerli kabul edileceği gibi Yüksek Seçim Kurulunun 10 Şubat 2024 tarih ve 2024/361 sayılı ilke kararında uyulması gereken yöntemler olarak aday listesinin verilmesinde ilçe başkanlıklarınca, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile il genel meclisi üyeliği aday listelerinin 20 Şubat 2024 tarihi saat 17.00’a kadar taşınır bellek ile ve 3 nüsha halinde seçim çevresinde yapılan bütün seçimlere ilişkin olarak ayrı ayrı verilmesi esasını getirmiş olup, itiraz edildiği şekilde gerçekleşmiş olsa bile itirazın yerinde olmadığı, aday listelerinin tesliminin süresinde yapıldığının kabulü zorunludur.”


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