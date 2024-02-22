Seçime günler kala İYİ Parti'de zehir zemberek sözlerle toplu istifa

Ordu‘da Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve üyelerden oluşan 103 kişi İYİ Parti‘den istifa etti. Ankara, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada "Maalesef Kumru AKP'ye teslim edilmiştir. Pazarlıkların kurbanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:57
Seçime günler kala İYİ Parti'de zehir zemberek sözlerle toplu istifa
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Ordu’da geçtiğimiz hafta Altınordu’da 117 üyenin istifa ettiği İYİ Parti’de istifalar sürüyor. İYİ Parti Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve bu duruma tepki gösteren 103 kişi istifa dilekçelerini Ankara Genel Merkeze gönderdi. İstifa gerekçelerinin sıralandığı açıklamada, “Kumru’da AK Parti varsa, İYİ Parti de var dedirttik ama kıymet bilinmedi. Vefasızlıkları hep içimize attık. Bunun üzerine Kumru’da İYİ Parti aday bile çıkaramadı" ifadeleri yer aldı. 

Ankara, açıklamalarında şunları kaydetti:

“Kumru’da AKP varsa, İYİ Parti de var dedirttik ama kıymet bilinmedi. Vefasızlıkları hep içimize attık. Bunun üzerine Kumru’da İYİ Parti aday bile çıkaramadı. Bu zihniyetle düşünen insanlar, yönetime ve özellikle Kumru seçmenine ihanet etmiştir. Kumru’yu seçeneksiz ve tek bir partiye teslim etmişlerdir. Bu ayıp kendilerine yeter. Maalesef Kumru AKP’ye teslim edilmiştir. Pazarlıkların kurbanı olmuştur. Kumru ve biz bu yapılanları hak etmiyoruz. Bu sebeplerden dolayı yönetim kurulu kararı alarak istifa kararı aldık. Kararımızı üyelerimize tebliğ ettikten sonra onlarca üye bu duruma tepki göstererek istifa ettiler.”


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