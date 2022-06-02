AKP ve MHP hamlesine karşı CHP'den vekillere 'uyarı' yazısı: 'Dikkatli olun'

02 Haziran 2022 Perşembe, 10:25

Meclis Genel Kurulu uzun zamandır yoklama alınmadan "müşahede" ile açılıyor. AKP ve MHP grubu sürpriz bir hamleyle Meclis Genel Kurulu birleşimlerini "yoklama" ile açma kararı aldı.

Karar, PKK'li bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin bu dönem içinde Meclis İçtüzüğü'nün "1 ayda toplam 5 birleşime katılmayan milletvekilinin üyeliği düşürülür" hükmü uyarınca düşürülmesi ve Meclis çalışmalarına katılma konusunda "isteksiz" davranan milletvekillerine uyarı niteliğinde bir hamle olduğu şeklinde yorumlandı.

MECLİS YOKLAMALARINA DİKKAT

Bu hamleye karşılık CHP de harekete geçti.

CHP Grup Başkanlığı, vekillerine Meclis İçtüzüğü'ndeki ilgili maddeye yer verdiği bir yazı gönderdi.

Devamsızlık yapılmaması konusunda dikkat etmeleri gerektiği belirtilen yazıda, "AKP ve MHP bir iddiaya göre Genel Kurul’un arka arkaya yoklamayla kapanması nedeniyle kendi gruplarının disiplinini sağlamak, bir başka iddiaya göre daha önce dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğini düşürmek için Genel Kurul’u bugünden itibaren her gün yoklama ile açma kararı almıştır" denildi.

Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi hakkında işlem uygulandığında diğer milletvekilleri örnek gösterileceği için tartışma yaşanabileceğinden devamlılık konusunda hasassiyet gösterilmesi istenen yazıda, "Açılış sırasında yapılacak yoklamaya Grup Başkanvekili ‘katılacağız’ dediğinde katılıp, ‘katılmayacağız’ dediğinde katılmayıp gün içinde mutlaka yoklama pusulasını kavaslara teslim etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Meclis İçtüzüğü’nün devamsızlık ile ilgili 138’inci maddesi şu şekilde;

“Bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkanlık Divanınca tespit edilir ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderilir.

Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre durumu inceler ve raporunu hazırlar.

Bu raporu görüşen Genel Kurul devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verirse, üyeliği düşer. Üyeliğinin düşmesi istenen milletvekili isterse Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunur veya bir üyeye savundurur. Son söz her halde savunmanındır.

Oylama, Karma Komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından itibaren yirmidört saat geçmeden yapılamaz.”