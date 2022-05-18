Muharrem Erkek, Parti Meclisi’ne 6’lı masa vurgulu rapor sundu

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, önceki günkü parti meclisi toplantısında sunduğu raporda, “6’lı masa” ve “son dönemdeki yargı kararlarını” ayrıntılarıyla anlattı. Erkek, raporda şu ifadeleri kullandı: “RTÜK, yalnızca iktidarı eleştirdiği için çeşitli basın-yayın organlarına büyük cezalar verirken partimizin yayınlarına basım ve dağıtım yasağı getirilmiş hatta milletvekillerimizin verdiği soru önergeleri hakkında haberlere dair içerikler yasaklanmıştır. Tutuklu gazeteci sayısının en fazla olduğu ülkeler sıralamasında ülkemiz altıncı sıraya yükselmiş, gazetecilere saldırılar ve bizzat iktidar temsilcilerinin onları hedef göstermeleri devam etmiştir.” Erkek, Gezi davası kararları ile ilgili olarak, raporda, “Tüm kumpas davaları gibi Gezi Parkı davası da çökecektir. Özgür ve adil günler yakındır. Çünkü umut hep var” yorumunu yaptı. Erkek, raporda “6’lı masanın çalışması” ile ilgili de şu değerlendirmelere yer verdi:

"YOL HARİTAMIZ HAZIR"

“Altı parti genel başkanlarının ilk kez Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde, 12 Şubat 2022 tarihinde bir araya gelmesiyle Türkiye’ye yeni bir umut dalgası yayılmaya başlamıştır. O gece yapılan açıklamada yer bulan ‘Bugün burada milletimiz adına yarının Türkiyesi’ni inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız. Hep birlikte inşa edeceğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız’ ifadesi, önümüzdeki sürecin yol haritası niteliğinde olmuştur. Seçim güvenliği ve mevzuata dair çalışmalar kurulan komisyonlar tarafından sürdürülmektedir. Altı parti genel başkanları her ay bir araya gelerek çalışmalarını devam ettirmektedir. Bizler seçime hazırız.”