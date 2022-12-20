AKP ve MHP istedi, Meclis tatil edildi

20 Aralık 2022 Salı, 23:53

AKP, Meclis’in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi.

AKP'nin önerisi, MHP'li milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu grup önerisinin Türkçesi ne biliyor musunuz? Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Grup önerisi diyor ki ‘Anayasa'ya açık aykırı, Anayasa'ya karşı suç işleme torbasını bu hafta hallediyoruz, gelecek hafta çalışmıyoruz’. Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle konuşuyordu. Söz verdiniz, ‘2022 bitmeden Meclis’ten geçecek’ diye. Emeklilikte yaşa takılanları boynu bükük bırakıp, yılbaşı gecesi yeni yıla mutlulukla gireceklerine endişeyle, tedirginlikle girmelerini sağlayacak bir grup önerisi getirmişsiniz. Biz, emeklilikte yaşa takılanlarda herhangi bir ayrımı, herhangi bir kısıtlamayı, özellikle yaş sınırlamasını kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

AKP, gelecek hafta yasama faaliyetlerine bir hafta süreyle ara verilmesi için bugün TBMM Genel Kurulu'na öneride bulundu.

“HAZIR AK PARTİLİ ARKADAŞLARI DA BURADA BULMUŞKEN”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, öneri üzerine söz alarak, “Bu, çalışma takvimine ilişkin bir grup önerisi. Ancak temelde yapmaya çalıştığı şey, şu elimizde gördüğünüz 381 sıra sayılı Kanun'u görüşmek ve bunu buradan geçirmeye çalışıyor. Burada çok sıkıntılı maddeler var, bunlardan bir tanesi zeytinliklerin maden ocakları yapılmasına ilişkin maddeydi, onu neyse çektiler ama burada limanların özelleştirilmesi, OHAL ve sendikalarla ilgili 3 tane özellikle kritik madde var. Ha ben, burada, şimdi bu kısa konuşmada, bu liman meselesinin üzerine biraz değinmek istiyorum, hazır AK Partili arkadaşları da burada bulmuşken” dedi.

“BURADA BİR KUMPAS VAR”

Kanun teklifine dikkat çeken Usta, “Burada bir kumpas var. Bakın, limanlar en kıymetli varlıklarımız. Limanların özelleştirilmesi meselesi ayrı bir konu. Özelleştirme yapılacaksa da burada söylemek istediğimiz temel şey şu; ya eşit rekabetle serbest rekabet koşullarını sağlasınlar. Niye mevcut işletmecilere belli formülasyonlarla bunu veriyoruz, niye burada bir rekabeti sağlamıyoruz? Anayasa Mahkemesi de zaten onu söylüyor” eleştirisinde bulundu.

“O ARAŞTIRMA ÖNERGESİ, LANETLEDİĞİMİZ TAKSİM'DEKİ SALDIRIYLA İLİŞKİLİYDİ”

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Bir dezenformasyon bülteni yayınlıyor, sizin yalan üretim merkeziniz. Yalan üretim merkezi, sözde dezenformasyonu engelleyecek, kendisi dezenformasyon yapıyor. Bakın, bütçeden önce biz burada bir araştırma önergesi verdik. Araştırma önergesi, bildiğiniz gibi verilen önerge, yazılı hâliyle ve burada yapılan konuşma bir bütünlük içindedir araştırma önergesinde, yani sizler bunların hepsini biliyorsunuz da bu yalan üretim merkezindekiler bilmiyor belli ki. O araştırma önergesi, lanetlediğimiz Taksim'deki saldırıyla ilişkiliydi ve o konunun üzerine çıktım, ben bir konuşma yaptım bu kürsüden” diye konuştu.

“İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DEĞİL, YALAN ÜRETİM MERKEZİ”

Terör saldırılarının araştırılmasına ilişkin daha önce verdikleri önergeyi açıklayan Oluç, “Dezenformasyon merkezi, yani bu dezenformasyon merkezi dediğim yalan üretim merkezi, iddia ediyor ki biz aslında bu verdiğimiz önergede ‘Taksim saldırısının arkasındakiler araştırılsın’ dememişiz. Daha nasıl diyeyim? ‘ÖSO, HTŞ, IŞİD, El Kaide artığı tüm örgütlerle sürdürülen ilişkiler araştırılsın’ demişim, daha nasıl diyeyim? En anlaşılmayacak şekilde değil, en anlaşılır şekilde anlatmışım ama anlamak işinize gelmediği için, bu dezenformasyon merkezi bu işi bu şekilde sürdürüyor. Neden? Çünkü yalan üretim merkezi olarak işlev görüyor ve bu yalan üretim merkezi de ‘Nasıl olur da iktidara yönelik her türlü saldırıyı, iktidara yönelik her türlü gerçeğin, hakikatin konuşulduğu konuları biz gündeme almayız ve bunu çarpıtırız’ diye çalışıyor. İşte bu çalışmanın bir parçası, bir kez daha söyleyeyim. Yalan üretim merkezinin ürettiği yalanlara hiç kimse inanmıyor. O binanın üstüne ‘İletişim Başkanlığı’ yazdınız ya onun iki katı büyüklükte de yazsanız orası, İletişim Başkanlığı değil, yalan üretim merkezidir” sözleriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı eleştirdi.

“EYT’LİLERİ BOYNU BÜKÜK BIRAKIP, YILBAŞI GECESİ YENİ YILA MUTLULUKLA GİRECEKLERİNE...”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özeli ise “Elimde AK Parti Grubu’nun grup önerisi var, bu birazdan oylanacak. Bu grup önerisinin Türkçesi ne biliyor musunuz? Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Grup önerisi diyor ki ‘Anayasa'ya açık aykırı, Anayasa'ya karşı suç işleme torbasını bu hafta hallediyoruz, gelecek hafta çalışmıyoruz’. Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle konuşuyordu. Söz verdiniz, ‘2022 bitmeden Meclis’ten geçecek’ diye. Emeklilikte yaşa takılanları boynu bükük bırakıp, yılbaşı gecesi yeni yıla mutlulukla gireceklerine endişeyle, tedirginlikle girmelerini sağlayacak bir grup önerisi getirmişsiniz. Biz, emeklilikte yaşa takılanlarda herhangi bir ayrımı, herhangi bir kısıtlamayı, özellikle yaş sınırlamasını kesinlikle kabul etmiyoruz. MHP’nin 5 yıl önce, 4 yıl önce verilmiş kanun teklifi var. 4 yıldır insanlar bunu bekliyorlar. Siz dediniz ki ‘Seçimi kaybedeceğimizi bilsek geçirmeyeceğiz’. Onlar da size uydular, gördünüz seçim gidiyor, ‘Şimdi getireceğiz’ dediniz ama 2022 bitiyor, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi yapmadan gidiyorsunuz. Ayrıca, sözleşmelilere kadro sözünüz var, sözleşmelilere kadroyu vermeden gidiyorsunuz” dedi.

“PUTİN'E GİDİP ‘BU SENE DOĞAL GAZI BİZ YAKALIM, SENEYE BAY KEMAL ÖDESİN’ DİYORSUNUZ”

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kendi çıkardığınız kanun, ‘Ombudsman raporu o sene içinde ele alınır’ diyor, ombudsman raporunu görüşmeden gidiyorsunuz. Ayrıca, Özlem Zengin mevkidaşımız söz verdi, ‘Çocuk istismarına ilişkin olarak komisyon kuracağız’ dedi. Komisyon önergelerini tüm partiler verdi. Önergenizi vermeden, komisyonu kurmadan gidiyorsunuz. CHP olarak gelir vergisi dilimlerinde iyileştirme... 32 binde olanın 80 bin liraya getirilmesi gerekiyor, ama bunu yapmadan; 70 bin olan dilimin 200 bin yapılması gerekiyor, bunu yapmadan gidiyorsunuz. Bu ne yapıyor? Brüt 10 bin lira maaş alan bir kişiden yılda 16 bin lira fazla vergi almak demek. ‘Bu düzenlemeyi yapalım, bu insanları bu karda kışta, bu yoksullukta 16 bin lira ek vergi yükünden kurtaralım’ diyoruz, yapmadan gidiyorsunuz. Ayrıca kış geldi, kaynak bulamıyorsunuz. Kaynak bulmak için bulduğunuz formül, Putin'e gidip ‘Bu sene doğal gazı biz yakalım, seneye Bay Kemal ödesin’ diyorsunuz.

“DEDİK Kİ KANUN TEKLİFİ VERELİM, ARADAN İŞVEREN ÇIKSIN, PATRON ÇIKSIN, DOĞRUDAN PROMOSYON ÖDENSİN”

Çalışanlara ödenen promosyon için işverenlerin aradan çıkarılmasını öngören kanun teklifi verdiklerini hatırlatan Özel, “Elimizde promosyon yasa teklifi var. Bu şu demek; özel sektörde çalışan ile banka arasına patron giriyor ve çalışanın promosyon hakkına el koyuyor, en çok çağrı merkezlerinde ama birçok yerde. Dedik ki kanun teklifi verelim, aradan işveren çıksın, patron çıksın, doğrudan promosyon ödensin. Tek başına karar veren emekli 9 bin lira promosyon alıyorken hem maaşı ondan yüksek olacak hem de bütün çalışanlar için yapılacak bir pazarlık belki 15 bin lira bir ödemeyi getirebilir. Bu nedir? Bu sene doğal gaz faturasıdır, elektrik faturasıdır, su faturasıdır, varsa kömür gideridir, ısınma gideridir. Çayın taşıyla çayın kuşunu vuralım, patronu aradan çıkaralım ama buna da ‘evet’ demeden gidiyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz.”

“EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARLA İLGİLİ OLARAK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’MIZIN ÇALIŞMASI SON AŞAMAYA GELDİ”

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da “Sayın Özel, grup önerimizde olmayan hususlar olduğunu belirterek, bazı konular gündeme getirilmeden Meclis’in çalışmalarına ara vereceği şeklinde bir yorum yaptı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bir kere emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun teklifine dönüşmek üzere. İnşallah burada hep beraber emeklilikte yaşa takılanlar problemini, AK Parti'nin devraldığı bir problem o da kronik sorunu da çok yakın zamanda çözeceğiz. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor ve burada alım gücünü koruyacak bir ücretin belirleneceğine inanıyoruz; bunu başlangıçta da söylemiştik. Sözleşmelilere kadro gündemimizde, yakın zamanda o da Meclis’in gündemine gelecek. Kamu Denetçiliği raporunun görüşmelerini gerçekleştireceğiz” dedi.

AKP’nin önerisi, MHP milletvekillerinin de desteğiyle Genel Kurul’da kabul edildi. Buna göre; Meclis 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olacak. Meclis’teki yasama faaliyetleri ocak ayında yeniden başlayacak.