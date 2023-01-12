TBMM'de çocuk istismarıyla ilgili kurulan komisyonun üyeleri belli oldu
TBMM'de çocuk istismarıyla ilgili kurulan 'Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu. Komisyon bugün başkan, başkan vekili, sözcü ve katip seçimi yapacak.
TBMM'de geçen hafta, çocuklara yönelik her türlü istismarın engellenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.
Komisyona; AKPden Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Gülay Samancı, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP'den Ankara Milletvekili Murat Emir, Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, HDP'den Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, MHP'den Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve İYİ Parti'den Isparta Milletvekili Aylin Cesur seçildi.
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