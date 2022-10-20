AKP ve milletvekilliğinden istifa etti: TRT ve A Haber'de 'Fakıbaba' sessizliği

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etmesine rağmen haber yapmadıkları gerekçesiyle Anadolu Ajansı ve TRT’yi eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 13:59
AKP ve milletvekilliğinden istifa etti: TRT ve A Haber'de 'Fakıbaba' sessizliği
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2017-2018 yıllar arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan AKP'li Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti. Fakıbaba siyaset hayatına İYİ Parti'de devam etme kararı aldığını duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Fakıbaba’nın AKP'den ve milletvekilliğinden istifasını sosyal medya hesabından duyurmasına ve üzerinden 2 saati aşkın bir süre geçmesine rağmen bu konuda haber yapmadığını belirttiği Anadolu Ajansı ve TRT’yi eleştirdi.

Mansur Kılınç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP'den ve Milletvekilliğinden istifasının üzerinden 2 saat 24 dakika geçti. Hâlâ haberiniz olmadı herhalde? Anadolu Ajansı, TRThaber” 





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