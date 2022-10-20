AKP'den 'Ahmet Eşref Fakıbaba' açıklaması
AKP'li Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya üzerinden açıkladığı istifa kararının ardından AKP'den açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Sosyal medya paylaşım üzerinden açıkçası doğru bulmuyorum" dedi.
AKP Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Fakıbaba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" ifadelerine de yer verdi.
CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ
Eski AKP'li vekil yeni partisinin İYİ Parti olacağını duyurduktan sonra AKP'den açıklama geldi.
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Fakıbaba'nın istifa kararını değerlendirdi.
"İstifa dilekçesi partiye de Meclis'e de ulaşmadı. Ne partiye, ne Meclis'e herhangi bir yazılı belge ulaşmadığı için bir sosyal medya paylaşım üzerinden açıkçası doğru bulmuyorum" diyen Ünal, şöyle devam etti:
"Açıklamasından anladığım kadarıyla bu açıklamanın aslında siyasal değil kişisel izlenimini doğuruyor.
İYİ Parti'de geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. Sosyal medya paylaşımı üzerinden siyasi yorum yapamayız. Kendisi açıklamalarını yapar, gerekçelerini ortaya koyar ondan sonra da kendi açıklamaları, beyanları üzerinden o zaman bir değerlendirme yapılabilir.
RTÜK'te AK Parti'nin bir üyeliği boşaltı, doğal olarak Meclis Başkanlığı üyeliği boşalan partiye bir yazıyla bunu bildirir. 12 Ekim'de Meclis Başkanlığı bir yazıyla bize bunu bildirdi, biz de buna cevaben bir yazı yazdık. RTÜK üyeliği ile ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum"
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