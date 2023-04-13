AKP Yalova Milletvekili adayı Ahmet Büyükgümüş kimdir? Ahmet Büyükgümüş kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:02

Güncelleme: 13.04.2023 - 15:02

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Yalova milletvekili adaylarından biri de Ahmet Büyükgümüş oldu. Ahmet Büyükgümüş'nün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ KİMDİR?

Ahmet Büyükgümüş, 17 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ahmet Büyükgümüş, 2009 yılında İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bölüm birincisi olarak 2014 yılında bitiren Ahmet Büyükgümüş, 2014-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2016-2018 yılları arasında İngiltere’de SOAS University of London’da akademik araştırmalarına devam etti. “İttifak Oluşumu ve Dağılması: Soğuk Savaş Sonrası NATO Üzerine Tartışmalar” başlıklı teziyle SOAS Uluslararası Siyaset Programı'ndan ikinci yüksek lisans derecesini aldı ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde doktora eğitimine başladı.

2007-2014 yılları arasında Yalova Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Gençlik Meclisi Başkanı olarak çalıştı. Akademik çalışmalarının yanı sıra AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak çeşitli siyasi görevlerde bulundu. 2018 yılı itibarıyla AKP Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.