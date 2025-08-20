Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'ye geçti, finansman aktı: 'Çerçioğlu'nun plakaları gündem oldu

AKP'ye geçti, finansman aktı: 'Çerçioğlu'nun plakaları gündem oldu

20.08.2025 00:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'ye geçti, finansman aktı: 'Çerçioğlu'nun plakaları gündem oldu

AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, İLBANK’tan 860 milyon liralık finansman sağlanmıştı. Belediyeye alınan 40 yeni araç da Aydın kent merkezinde sergilendi. Araçların plakaları ise sosyal medyada gündem oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçişiyle çalışanlarına yüzde 23 zam yapmasının ardından bu kez de yeni araç filosuyla gündem oldu.

Çerçioğlu, İLBANK ile 860 milyon TL’lik finansman anlaşması imzaladı. Atılan imzaların ardından itfaiye filosuna 40 yeni araç alındı ve toplam araç sayısı 152’ye yükseldi.

Kent meydanında sergilenen yeni hizmet araçlarının plakalarında “AAK” harfleri olması ise dikkat çekti. Araçların yeni plakası sosyal medyada çok konuşuldu.

İlgili Konular: #aydın #Özlem Çerçioğlu #Plaka