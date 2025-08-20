AKP'ye geçti, finansman aktı: 'Çerçioğlu'nun plakaları gündem oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçişiyle çalışanlarına yüzde 23 zam yapmasının ardından bu kez de yeni araç filosuyla gündem oldu.

Çerçioğlu, İLBANK ile 860 milyon TL’lik finansman anlaşması imzaladı. Atılan imzaların ardından itfaiye filosuna 40 yeni araç alındı ve toplam araç sayısı 152’ye yükseldi.

Kent meydanında sergilenen yeni hizmet araçlarının plakalarında “AAK” harfleri olması ise dikkat çekti. Araçların yeni plakası sosyal medyada çok konuşuldu.