AKP'ye geçti, ilk hamlesini yaptı: Atatürk portresini küçülttü, Erdoğan'ı ekledi

CHP'den istifa ettikten AKP'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın makam odasında yaptığı değişiklik dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öperek parti rozetini aldığı Özarslan'ın, AKP'ye geçmesinin ardından odasındaki görselleri yenilediği görüldü.

Sözcü'nün aktardığına göre, CHP'de görev yaptığı ve bağımsız kaldığı dönemlerde başkanlık makamında Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük, kalpaklı bir portresine yer veren Özarslan'ın, bu portreyi kaldırarak yerine daha küçük boyutta bir Atatürk portresi astığı görüldü.

Özarslan, boyutunu küçülttüğü bu portrenin yanına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da portresini ekledi.

ÖZEL 'SANA YAKIŞAN YERDESİN' DEMİŞTİ

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özarslan CHP’den istifa edince mesaj göndermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benim hırsızla yolsuzla işim olmaz, AK Parti’nin işi olur. Sana kahve ısmarladığım, seni dinlediğim, seni insan yerine koyduğum için kendimden utanıyorum. Hak ettiğin yeri buldun, sana hırsız diyenlere sığındın. Sana yakışan yerdesin.”

Özarslan, 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmiş ve “Cumhurbaşkanlığı makamına 80 milyon TL’ye alınan dört adet Mercedes tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını hiçe saymaktır. Bu araçlar iade edilmezse Hakkım Cumhurbaşkanı’na haram olsun” demişti.

22 Şubat 2026’da ise bunu silmişti.