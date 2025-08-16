AKP'ye katılmıştı: Özlem Çerçioğlu hakkında Adalet Bakanı'na 'gizli dosya' sunulmuş

Üzerindeki yargı baskısından dolayı CHP’den istifa edip resmen AKP’ye geçen Aydın Büyük şehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında 2025 yılının başında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dosya sunulduğu ortaya çıktı.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, dosyada Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan, bazılarında Özlem Çerçioğlu’nun isminin de olduğu 20 dava ve soruşturmaya yer verildi.

İHALELER SIRALANDI

Dosyada ayrıca, Çerçioğlu’nun danışmanı olduğu iddia edilen Erkan Karaaraslan’ın, İBB soruşturmalarının odağında yer alan itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın ve Çerçioğlu’nun avukatlığını yaptığı iddia edilen Necip Hablemitoğlu suikastı davasının bir numaralı sanığı Mustafa Levent Göktaş’ın kazandığı ihaleler sıralandı.

Bu ihalelerin bazılarında usulsüzlük yapıldığı iddiası yer aldı. Dosyada, ihalelere yönelik soruşturma ve davalarda ilerleme kaydedilmediği eleştirisi yapıldı.

İLERLEME OLMADI

Öte yandan bu dosyanın sunulmasının ardından, davalarda ilerleme kaydedilemediği için Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı yapan Ali Ulvi Yılmaz, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirdi.

Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere birçok soruşturmada adı geçen Çerçioğlu’na, “AKP’ye katıl” baskısı yapıldığı öne sürüldü. Dava ve soruşturmaların bundan sonra ne olacağı merakla bekleniyor.

ÇERÇİOĞLU'NUN ŞİRKETİ DÜN DE TAVAN YAPTI

Özlem Çerçioğlu’nun eşi Er can Çerçioğlu’nun yüzde 77 pay sahibi olduğu Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri üç günde yüzde 25’ten fazla arttı.

Hisseler, 3 günde 22.32 lira dan, 28.42 liraya yükseldi. Şirke tin bu yılın ilk yarısında yüzde 25 gerileyen satışları 1 milyar liralık düşüşle 2,3 milyara indi.